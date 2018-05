Bé trai 12 tuổi bị tắc xoắn tá tràng hiếm gặp

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cho biết bệnh nhi 12 tuổi ở Quảng Nam được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng từng cơn và nôn ra dịch vàng. Trước đó bệnh nhi điều trị tại bệnh viện tỉnh suốt 5 ngày song không tìm ra nguyên nhân.

Vị trí tá tràng bị tắc, xoắn. Ảnh: TN.

Khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị xoắn ruột. Kết quả chụp CT bụng cản quang cho thấy có tình trạng tắc, xoắn tá tràng do dây chằng Ladd. Bệnh nhi đã được phẫu thuật ngay để tháo xoắn trung tràng, cắt bỏ dây chằng trước tá tràng. Sau đó phẫu thuật viên tiến hành trải rộng mạc treo chung của ruột non và đại tràng bằng cách đưa tất cả ruột non về bên phải ổ bụng, đưa toàn bộ đại tràng về bên trái. Bệnh nhi cũng được cắt ruột thừa dự phòng vì ruột thừa nằm sai chỗ (ở vùng thượng vị).

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, không còn đau bụng và nôn. Bác sĩ Ngô Văn Hoa, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh giải thích: Tắc tá tràng do dây chằng Ladd là bệnh bẩm sinh, hiếm gặp ở trẻ lớn nên việc chẩn đoán rất khó khăn, phải chụp CT bụng cản quang mới xác định chính xác.

Tắc tá tràng do dây chằng Ladd được bác sĩ Ladd phát hiện lần đầu tiên vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Bệnh cảnh này thường bao gồm nhiều bất thường như manh tràng ở vùng thượng vị, xoắn trung tràng nặng hoặc nhẹ quanh trục của động mạch mạc treo tràng trên, dây chằng Ladd đi từ manh tràng qua thành bụng phải chèn vào gây tắc tá tràng D2...

Tắc tá tràng do dây chằng Ladd là bệnh bẩm sinh, thường có biểu hiện sớm ngay sau sinh nếu sự chèn ép của dây chằng Ladd lên tá tràng tương đối chặt cùng với xoắn trung tràng nặng. Khi sự chèn ép tá tràng lỏng lẻo và chưa xuất hiện xoắn trung tràng, bệnh nhân không có dấu hiệu bệnh; cho đến khi có một điều kiện thuận lợi nào đó làm khởi phát bệnh thì triệu chứng mới được phát hiện trên lâm sàng.

Bác sĩ Nguyễn Quang Tập, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng khuyên mọi người khi xuất hiện những triệu chứng như đau bụng từng cơn, nôn dịch vàng, nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Các trường hợp bị tắc tá tràng do dây chằng Ladd không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử ruột rất nguy hiểm.

Thi Trân