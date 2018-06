Bé trai 6 tháng tuổi hôn mê vì uống thuốc cam

Nhiều trẻ ngộ độc chì khi bôi 'thuốc cam' / Phụ huynh nhiều tỉnh đổ xô đưa con đi xét nghiệm chì

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, khi đang được thăm khám, bé Trần Nguyên Vũ, con chị Lan, lên cơn co giật toàn thân rồi rơi vào trạng thái li bì, tím tái. Cháu lập tức được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi. Quan sát biểu hiện của bệnh nhân kết hợp hỏi bệnh sử, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé nhiễm độc chì và tiến hành xét nghiệm định lượng chì trong máu. Kết quả cho thấy bé Vũ bị nhiễm độc chì rất nặng. Bé được điều trị tích cực bằng thở máy, chống phù não kết hợp sử dụng thuốc thải chì. Sau gần 72 giờ điều trị, cháu bé vẫn chưa thoát cơn hôn mê.

Bác sĩ Đào Hữu Nam, khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết hai thángqua khoa liên tục tiếp nhận các bệnh nhi nhiễm độc chì do dùng thuốc cam. Cả 3 trường hợp bệnh nhi nhập viện gần đây nhất đều được phát hiện nhiễm độc khi các bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch: Co giật, li bì, hôn mê. Khi đã có những biểu hiện nặng về thần kinh, các cháu có thể gánh chịu những di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, co giật, mù, liệt vĩnh viễn.

Bé Vũ đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Lê Mai.

Chì là một chất rất độc hại cho sức khỏe gây ra nhiều bệnh lý về thần kinh, huyết học, dạ dày - đường ruột, tim mạch và thận. Khi xâm nhập cơ thể, kim loại này tích lũy lâu trong nội tạng (đặc biệt là xương) và phải mất hàng chục năm mới có thể thải trừ ra ngoài.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em ngộ độc chì như tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, sử dụng đồ chơi có sơn chì, đạn chì. Các loại thuốc nam được dân gian gọi là thuốc cam, dùng để bôi, uống cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều trường hợp ngộ độc. Tuy nhiên, do phần lớn trẻ bị nhiễm độc không có biểu hiện điển hình, nên nhiều gia đình thường chủ quan khi sử dụng thuốc.

Trẻ bị nhiễm độc chì thường có những biểu hiện rất đa dạng từ cấp tính (dễ nhận biết) đến mạn tính (lâu dài, không điển hình).

- Về thần kinh:

+ Các biểu hiện cấp tính như tăng kích thích, co giật, ngủ lịm từng lúc, hôn mê, liệt.

+ Các biểu hiện lâu dài, không điển hình như chậm phát triển nhận thức, tinh thần, giảm khả năng nghe, thái độ hành vi kỳ dị, ít chơi, mệt mỏi, khó chịu, vô cảm, mất phối hợp, mất các kỹ năng học được, học kém,

- Về tiêu hóa: Trẻ nôn, đau bụng, chán ăn.

- Về máu: Da xanh xao, cơ thể gầy yếu do thiếu máu.

Ngoài các triệu chứng rõ rệt như trên, trẻ nhiễm độc chì còn có rất nhiều biểu hiện kín đáo, chỉ có thể phát hiện bằng các xét nghiệm định lượng chì trong máu.

Để đề phòng ngộ độc chì ở trẻ nhỏ, gia đình không nên tự ý mua và sử dụng các thuốc nam để uống, bôi. Khi có bệnh, chỉ sử dụng các thuốc của nhà sản xuất và phân phối có nhãn mác ghi rõ địa chỉ, chứng nhận cho phép của các cơ quan chức năng. Gia đình cũng cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ: rửa tay, cắt móng tay, không đưa tay và mọi vật lên miệng. Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với đồ chơi không rõ nguồn gốc có thể nhiễm kim loại nặng và chì.

Lê Mai

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi