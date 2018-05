Bé tuổi rưỡi vẫn chưa liền thóp

Bé hay quấy đêm, chậm tăng cân

Em đã bổ sung canxi và vitamin D, nhưng tình trạng của cháu không đỡ. Xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (Thu Hiền)

Trả lời:

Chào bạn,

Tuy cân nặng của bé trong giới hạn bình thường, nhưng bé có các biểu hiện của thiếu can xi: thóp chưa liền, tối ngủ không ngon giấc. Bạn nói đã bổ sung canxi và vitamin D cho bé nhưng không đỡ có lẽ do nhiều lý do.

Ảnh minh họa: Jforjackie.com.

Trước hết bạn cần xem khẩu phần ăn của bé như thế nào. Nếu trẻ bị thiếu canxi thì không chỉ trông vào việc bổ sung thuốc, mà nguồn canxi chính cho bé là uống sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phomai các loại bánh bổ sung canxi… Đó là các loại canxi dễ hấp thu, phù hợp với nhu cầu trẻ.

Việc cho trẻ uống thuốc canxi và vitamin D cần phải theo chỉ định của bác sĩ, tùy theo mức độ thiếu của trẻ mà có liều lượng sử dụng khác nhau, nếu ít quá không đủ cho bé, nếu nhiều quá sẽ gây ngộ độc, sỏi thận, chán ăn... Ngoài ra, trẻ có thể còn cần bổ sung kẽm, một số vitamin và khoáng chất khác… nữa bạn ạ.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên cho con đi khám để bác sĩ xác định chính xác tình trạng của trẻ và kê thuốc cũng như hướng dẫn chế độ ăn phù hợp.

Chúc bé luôn vui, khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội