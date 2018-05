Bệnh đau tinh hoàn, tiểu buốt

Teo tinh hoàn - bệnh vô sinh khó chữa / Sinh lý đàn ông cần biết

Cách đây 2 ngày em đã hết đi tiểu buốt và đau tinh hoàn nhưng các sợi dây vẫn sờ thấy dù không bị đau. Xin cho hỏi em bị gì? (Hoàng Thái).

Trả lời:

Chào em,

Do thông tin em mô tả chưa đầy đủ, rất khó để chẩn đoán chính xác. Tôi chỉ chia sẻ với em rằng sưng đau tinh hoàn có rất nhiều nguyên nhân. Trong một vài trường hợp là do thủ dâm quá nhiều, dương vật cương cứng quá lâu gây đau tinh hoàn. Hoặc tổn thương do va đập cũng gây nên hiện tượng sưng đau tinh hoàn. Những cơn đau bình thường không kéo dài quá 4 giờ.

Nếu tinh hoàn đau buốt cấp tính hoặc đau âm ỉ kéo dài nhiều ngày, hoặc những cơn đau được lặp lại thường xuyên tăng dần mức độ, đó là biểu hiện bệnh lý của các bệnh viêm tinh hoàn, tổn thương tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, giãn tĩnh mạch tinh hoàn…

Không nên chủ quan với các hiện tượng đau tinh hoàn, vì nếu không kịp thời chữa trị kịp thời, đặc biệt là viêm tinh hoàn cấp tính và xoắn tinh thì sẽ để lại nhiều hậu quả. Tốt nhất em nên đến phòng khám nam khoa uy tín để được thăm khám nhằm phát hiện các bất thường ở tinh hoàn và điều trị nếu có.

Chúc em vui khỏe.

