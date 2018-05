Bệnh tim gây rối loạn cương dương

Sợi tóc giúp nhận biết cơn nhồi máu cơ tim sắp đến / Tiết lộ tuổi thọ của nam giới qua ‘bản lĩnh đàn ông’

Ảnh: Internet.

Khoảng 80% người bị rối loạn chức năng cương dương ít biết về các nguyên do gây bệnh mà thường đổ lỗi do rủi do, một nghiên cứu tại Ba Lan tiết lộ. Nghiên cứu cho thấy gần 40% người đàn ông được khảo sát mắc ED không biết nguyên nhân là do hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp và ít vận động. Chỉ 6% nam giới biết do testosterone thấp, đi xe đạp hoặc các khối u tuyến tiền liệt. Kết quả này báo động tình trạng nam giới thiếu kiến thức về sức khỏe nam khoa.

Nghiên cứu khảo sát 500 nam giới mắc ED ở độ tuổi trung bình, trong đó 62 người mắc bệnh tim mạch. Hầu hết họ đều thừa cân, hút thuốc, huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường. Trong đó, huyết áp và cholesterol xấu cao là những triệu chứng của bệnh tim, làm hạn chế lượng máu lưu thông, gây cứng động mạch và tạo ra các mảng bám. Huyết áp và cholesterol cao có thể gây ra một cơn đột quỵ, làm tổn hại đến các dây thần kinh trong cơ thể, bao gồm cả những dây thần kinh ở dương vật.

Tác giả Zygmunt Domagala, Đại học Y khoa Wroclaw ở Ba Lan cho biết: "Nhiều nam giới cho rằng rối loạn cương dương là do mức testosterone thấp mà không nghĩ chính lối sống không lành mạnh đã ảnh hưởng đến chức năng đàn ông. Nhiên cứu này cho thấy bệnh tim và rối loạn cương dương có liên quan đến nhau. Nam giới cần thay đổi lối sống và tham gia hoạt động thể chất tích cực để đẩy lùi căn bệnh đáng lo này".

Tập thể dục là phương pháp tuyệt vời nhất để đối phó với bệnh tim mạch và rối loạn cương. Trước đó, nghiên cứu từ Đại học Queens ở Kingston, Ontario và Viện Cooper tại Dallas (Mỹ) phát hiện rằng những người đàn ông có thể chất phù hợp ít có khả năng chết vì bệnh tim mạch. Nghiên cứu từ Đại học Boston (Mỹ) cho thấy đốt cháy ít nhất 200 calo mỗi ngày thông qua tập thể dục giúp giảm đáng kể nguy cơ bị ED.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Impotence Research.

Linh Nga