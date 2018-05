Bệnh viêm não Nhật Bản xuất hiện trải rộng tại Hà Nội

Bộ Y tế sẽ đưa 3 văcxin mới vào tiêm miễn phí gồm văcxin phòng viêm phổi do phế cầu, phòng tiêu chảy do virus rota và phòng ung thư cổ tử cung do virus HPV. 3 loại này sẽ do Liên minh Văcxin và Tiêm chủng toàn cầu (GAVI) tài trợ trong những năm đầu. Đây đều là những bệnh có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam. Những văcxin này hiện được tiêm dịch vụ tại nhiều nơi, tuy nhiên giá thành khá cao. Vì thế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện tiêm ngừa cho trẻ, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu. Chẳng hạn, một liều văcxin ngừa ung thư cổ tử cung do virus HPV có giá 880 nghìn đến 1,45 triệu đồng và tiêm 3 mũi. Văcxin phòng tiêu chảy do rota virus cũng có giá gần 800 nghìn đồng một liều. Ngày 24/7, Hà Nội sẽ có văcxin thủy đậu tiêm dịch vụ phục vụ người dân.