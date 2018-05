Bị 3 hãng hàng không từ chối vì quá béo

Bà Vilma Soltesz, nặng 193 kg, đã bị từ chối trên 3 chuyến bay hồi tháng 10 vừa qua. Trong khi chờ tìm được chiếc máy bay phù hợp, bà đã qua đời vì suy thận. Trước đó, bà không đồng ý cho bác sĩ địa phương chữa trị.

Bà Vilma, 56 tuổi, đã bị từ chối lên 3 chuyến bay khác nhau. Ảnh: TV2 Hungary.

Vilma Soltesz vừa kết thúc chuyến nghỉ ở quê nhà tại Hungary, và muốn trở về New York (Mỹ) để tiếp tục việc điều trị. Bà mắc bệnh thận, tiểu đường, không đi lại được vì chỉ còn một chân và tuyên bố "không tin tưởng" bác sĩ Hungary.

Tuy nhiên, trên chiếc máy bay của hãng hàng không KLM, Hà Lan, nơi bà đã đặt trước 2 chỗ, Vilma bị từ chối vì lo ngại không an toàn với phần lưng ghế. Người ta đưa bà tới Prague (cộng hòa Czech), nơi có chiếc máy bay to hơn của hãng hàng không Delta Airlines. Tại đây chỉ có ghế nhựa cho vị khách quá khổ và cũng không có cần cẩu nào để nâng bà lên máy bay. Vì thế, người nhà lại đưa bà trở lại Hungary, lên một chiếc máy bay của hãng Lufthansa. Một lần nữa, Vilma không thắt vừa đai an toàn, và cơ trưởng yêu cầu bà xuống.

Vilma Soltesz chết hai ngày sau đó vì suy thận, trước khi tìm thấy chuyến bay phù hợp. Luật sư của chồng bà lập luận, các hãng hàng không đã nhận trách nhiệm đưa bà Vilma Soltesz tới Hungary, thì cũng phải có trách nhiệm đưa bà trở về.

Còn ba hãng hàng không tuyên bố họ đã làm mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình. "Hồ sơ của chúng tôi cho thấy nhân viên của hãng Delta ở Prague đã nỗ lực gần một giờ đồng hồ để đưa bà ấy lên khoang hành khách, nhưng không được", đại diện của hãng Delta nói.

Đơn kiện của ông chồng đòi 3 hãng trên bồi thường 6 triệu đôla vì đã từ chối cho vợ ông bay, và không có những chăm sóc cần thiết y tế cho vợ ông.

T. An (theo BBC, ABC)