Bi hài quý ông đi độ 'cậu nhỏ'

Tăng kích thước dương vật: Tiền mất tật mang

Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Đến gặp bệnh viện vì "thằng nhỏ" mắc nạn, bệnh nhân khiến các bác sĩ cũng phải giật mình vì cấy đến 6 viên bi. Anh Vinh kể, cách đây 5 năm nghe theo bạn bè rủ rê, anh thử cấy một viên bi ve đã được mài hình trụ, dài khoảng một đốt ngón tay. Lần đầu tiên thử thấy vợ thích, anh cứ cấy dần, đến lúc không cấy được nữa là thành một vòng tròn 6 viên bi quanh dương vật.

"'Cái đấy' bé quá, khiến tôi không tự tin. Đến lúc đeo bi vào vợ thích nên càng hăng, cấy càng nhiều. Không ngờ đến giờ thì một viên bị đứt, cứa vào da", anh Vinh tâm sự.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội), viên bi ve đã được mài nhưng không chuẩn nên không tròn và vẫn có cạnh sắc, chính điều này khiến da ở dương vật bị cứa đứt sau nhiều lần cọ xát. Lần đầu đến khám, các bác sĩ đã khâu lại để bảo tồn như ý nguyện của hai vợ chồng. Tuy nhiên vì cạnh sắc, viên bi không nằm yên vẫn cứa vào da, cuối cùng bệnh nhân phải đến tái khám lấy viên bi ra.

"Đeo bi vào dương vật giúp làm tăng kích thước 'cậu nhỏ', tăng sự chà xát, vì thế tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục. Như trường hợp trên, hai vợ chồng đã có sự cởi mở tuyệt đối trong vấn đề tế nhị này, chồng không phải cố nhiều vợ vẫn thỏa mãn. Người chồng cũng chấp nhận hy sinh, chịu cực để vợ hài lòng", bác sĩ Dung nói.

Cũng theo bác sĩ, điều này không có gì đáng chê trách hay xấu xa. Đây được coi là một giải pháp để cải thiện "chuyện ấy".

Những trường hợp tự tìm cách làm tăng kích cỡ dương vật như anh Vinh không phải hiếm gặp. Trong y học chính thống các bác sĩ không cấy bi cho bệnh nhân, nhưng với giới ăn chơi thì đây không phải là chuyện lạ. Không ít những trường hợp gặp nạn vì thú chơi này.

Vật dụng phổ biến nhất mà nhiều người hay dùng là các viên bi trong các chai rượu ngoại (dùng để lắc tạo sủi và hạn chế tốc độ khi rót). Nhiều bạn trẻ tự giải phẫu, tự gắn bi vào dương vật. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ lây truyền HIV, viêm gan B nếu rạch da, gây chảy máu, dụng cụ không đảm bảo vô trùng... Việc đeo bi trong điều kiện không hợp vệ sinh, bi không được vô trùng còn dễ gây nhiễm trùng, gây rò tắc niệu đạo..., bác sĩ Dung khuyến cáo.

Thậm chí có trường hợp gắn cả bi xe đạp để làm to “cậu nhỏ”. Chỉ sau một thời gian những viên bi này gỉ tạo thành mủ, gây nhiễm trùng dương vật. Có người đến khám trong tình trạng vùng bìu bị tụ máu do quá trình cọ xát của dương vật. Bên cạnh đó có mày râu vừa đeo bi được một thời gian phải phẫu thuật lấy ra vì dương vật bị cong khi cương cứng, đau khi giao hợp, tức buốt khi tiểu tiện...

Các bác sĩ khuyến cáo, y học hiện áp dụng nhiều biện pháp để giúp các bệnh nhân cải thiện kích cỡ dương vật. Có thể uống thuốc nội tiết tố, giải phẫu độn dương vật bằng chính mỡ của cơ thể của bệnh nhân hoặc đặt vật giả bằng silicon vào vật hang...

Chất lượng một cuộc "yêu" không phụ thuộc hoàn toàn vào dương vật to hay bé mà chính là sự hòa hợp giữa hai người về cả tâm và sinh lý, biết kích thích những điểm nhạy cảm của nhau... Hơn nữa, âm đạo của chị em có khả năng co giãn và hầu như có thể phù hợp với mọi kích cỡ dương vật. Vì thế, cánh mày râu không nên quá tự ti nếu chẳng may sinh ra mà kích thước "cậu nhỏ" không được như ý, bác sĩ Dung cho biết.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.