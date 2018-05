Bí kíp bảo vệ tim trong mùa lạnh

Suy tim là trạng thái bệnh lý trong đó cơ tim mất khả năng cung cấp máu theo nhu cầu cơ thể. Triệu chứng phổ biến của suy tim là thở dốc, bắp chân và bàn chân sưng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức, tim đập nhanh, chóng mặt.

Ảnh: squarespace.

Theo Times of India, mùa đông là thời điểm xuất hiện nhiều ca suy tim. Lý do là thời tiết lạnh cùng môi trường ô nhiễm khiến vùng ngực dễ bị nhiễm trùng, lưu thông máu bị cản trở do động mạch vành co lại và huyết áp tăng, cơ thể không bài tiết mồ hôi dẫn đến phổi tích trữ nước.

Để bảo vệ tim trong mùa lạnh, bạn hãy lưu ý những điều dưới đây:

- Chú ý giờ giấc tập thể dục và thay đổi nếu cần thiết để tránh lúc nhiệt độ xuống thấp.

- Uống nước và ăn muối vừa phải.

- Thường xuyên theo dõi huyết áp và can thiệp ngay nếu huyết áp lên cao.

- Tiêm vắc xin phòng cảm cúm và viêm phổi nếu có thể. Trong trường hợp bị các bệnh nhiễm trùng, bạn hãy đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời và sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh.

- Nếu đang dùng thuốc, không được tự ý bỏ kể cả khi bạn cảm thấy đã khỏe hơn. Thông báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện tác dụng phụ.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra sức khỏe tim tại nhà bằng hai cách sau:

- Đo lượng chất lỏng hấp thụ và thải ra: Nước tiểu ít hơn nhiều so với lượng nước uống vào báo hiệu phổi đang tích trữ nước và có thể dẫn đến suy tim.

- Theo dõi cân nặng: Nếu tăng 2 kg trong vòng 3 ngày, bạn cần được bác sĩ thăm khám bởi cơ thể đã dư thừa chất lỏng.

Minh Nguyên