Bí quyết để không say tàu xe khi đi chơi lễ 2/9

Ảnh minh họa: News.

Lễ 2/9 là dịp để gia đình, bạn bè gặp gỡ và đi chơi xa đổi gió. Nếu bạn bị say xe thì mỗi chặng đường hẳn là một thử thách lớn. Bác sĩ Tăng Quốc Chí, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, cho biết say tàu xe là triệu chứng của sự rối loạn cơ quan điều khiển thăng bằng trong cơ thể khi các lực chuyển động và quán tính tác động lên các giác quan của chúng ta.

Trong nhiều trường hợp, say xe còn do tâm lý lo sợ. Thực tế nhiều người vừa thấy xe hay ngửi mùi khói xe đã cảm thấy buồn nôn và muốn say rồi. Do vậy, bác sĩ Chí khuyên, để không bị say xe, đầu tiên mọi người cần cố gắng giữ tâm lý thoải mái và lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn chỗ ngồi, và phương tiện đi lại

Các phương tiện giao thông, di chuyển đều có thể khiến bạn bị say tàu xe. Các biểu hiện thường thấy như chóng mặt, căng thẳng, khó chịu và nôn. Nếu có kế hoạch trước cho chuyến đi hãy lưu ý ngay khi đặt vé tàu xe để chọn cho mình những vị trí ngồi tốt:

- Ôtô: Hãy ngồi ở hàng ghế trước, gần cửa sổ. Tranh thủ xuống xe mỗi khi dừng trạm nghỉ.

- Máy bay: Ngồi ở các hàng ghế từ cánh máy bay trở lên. Hãy hướng lỗ thông hơi nhẹ để duy trì không khí thoải mái. Hãy nuốt nước bọt, mỗi khi có cảm giác ù tai.

- Tàu hỏa: Hãy chọn hàng ghế ngồi sao cho hướng ngồi nhìn cùng với hướng di chuyển tiến của tàu, chọn ghế cạnh cửa sổ.

- Tàu biển: Chọn các vị trí ở trước và giữa thân tàu để tránh các chuyển động lắc lư khi sóng đánh vào 2 bên thân tàu.

Tư thế

Ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế, giữ đầu cố định, thăng bằng và nhìn thẳng, xa vào đường chân trời. Không nên đọc sách báo, nhắn tin hay nhìn tập trung vào các điểm gần. Hãy chuẩn bị các vật dụng để giúp bạn thoải mái nhất tại chỗ ngồi của mình như gối kê cổ, kính râm hoặc khăn che mắt, máy nghe nhạc, khẩu trang thoáng để hạn chế mùi xe nếu cần.

Ăn uống

- Tránh các đồ ăn có gia vị hoặc mùi mạnh. Không uống rượu. Không ăn quá no.

- Không hút thuốc lá hoặc ngồi gần người hút thuốc.

- Không dùng dầu khi không cần thiết. Mùi dầu có thể khiến bạn bị ám ảnh cảm giác say xe.

- Trước khi bắt đầu hành trình hoặc khi lên xe nên ngửi trực tiếp vỏ quýt tươi đã được bóp gập nhiều lần cho đến khi tinh dầu tỏa ra sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu, chóng mặt, buồn nôn.

Dùng thuốc say xe

Bạn có thể dùng một số loại thuốc chống say xe như Nautamin, Stugeron cho 3-4 tiếng hoặc cao dán sau tai có tác dụng trong 72 giờ. Hãy lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng về độ tuổi, các thành phần thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu bạn có các vấn đề sức khỏe thần kinh hoặc hen, tăng nhãn áp…

Thi Ngoan