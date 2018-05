Bí quyết giữ làn da tươi trẻ mà không cần mỹ phẩm

Bí quyết giúp bạn trẻ lâu hơn / Bí kíp giúp bạn gái đẹp lên trong khi ngủ

Thói quen chăm sóc da là yếu tố hàng đầu giúp bạn ngăn ngừa các nếp nhăn. Thói quen tốt giúp giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Dưới đây là những thủ thuật đơn giản giúp bạn chăm sóc da hàng ngày.

1. Không dùng ống hút

Bác sĩ da liễu Francesca Fusco người Mỹ nói rằng dùng ống hút sẽ làm tăng nếp nhăn ở miệng.

2. Ngủ đủ giấc

Thời gian và chất lượng giấc ngủ có tác động lớn đến làn da của bạn. Bạn cần ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm và làn da sẽ giảm viêm và các dấu hiệu lão hóa, Ami Shvartzman, giám đốc giáo dục của tổ chức Osmosis Skincare cho biết. Hành động nằm xuống cũng giúp cơ bắp được thư giãn, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Ảnh: itthing.

3. Đổi tư thế ngủ

Nếu bạn chỉ nằm nghiêng, hoặc nằm sấp trong mọi đêm, một phần của khuôn mặt bạn sẽ luôn luôn bị áp vào gối. Theo thời gian, da ở bên phần mặt đó sẽ không được mịn màng và bắt đầu hình thành những nếp nhăn. Nằm ngửa, thẳng lưng là tư thế ngủ tốt nhất, nhưng nếu bạn không thể nằm ngủ ở tư thế đó, hãy nằm nghiêng với thời gian bằng nhau cho cả hai bên.

4. Giữ điện thoại ngang tầm mắt khi nhắn tin

Bác sĩ Fusco khuyên bạn nên để điện thoại ngang tầm mắt khi nhắn tin. “Liên tục cúi xuống khi nhắn tin sẽ tạo những đường nhăn ở cổ”, cô nói.

5. Không buộc tóc quá chặt

Để tránh rụng tóc, bạn không nên buộc tóc đuôi ngựa quá chặt. "Buộc tóc quá chặt tạo áp lực lên các nang tóc và qua nhiều năm sẽ dẫn đến tóc ngày một rụng đi và đường tóc sẽ hớt lui về phía sau”, Fusco nói.

6. Mua một chiếc máy tạo độ ẩm

"Máy sưởi làm bạn ấm áp nhưng lại hút ẩm không khí dẫn đến da khô, dễ bị viêm và lão hóa theo thời gian”, bác sĩ James C. Marotta, chuyên về phẫu thuật tạo hình khuôn mặt ở New York, Mỹ nói. Ông khuyên bạn nên ngủ với một chiếc máy tạo độ ẩm vào ban đêm để dưỡng ẩm cho da. Nếu bạn không có máy tạo độ ẩm, hãy đặt một chiếc khăn ướt trên bộ tản nhiệt hoặc một bát nước lạnh trong phòng.

7. Lau mặt bằng khăn mềm

"Lau mặt bằng những chiếc khăn cũ đã khô và cứng có thể gây lão hóa sớm vì da liên tục bị kéo và giật”, Marotta nói. Thay vào đó, hãy lau mặt bằng khăn mềm.

8. Đến phòng thể dục

Tập thể dục không chỉ tốt cho hệ tim mạch, mà còn mang đến cho bạn nhiều lợi ích bất ngờ. "Tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần giúp cơ thể và làn da của bạn săn chắc, mềm mại và sáng đẹp", bác sĩ da liễu Sejal Shah, trung tâm chăm sóc da Smarter Skin nói.

9. Không cần quá “biểu cảm”

Bất cứ biểu cảm lạ thường như nhíu lông mày hoặc nheo mắt, cau có sẽ tạo nếp nhăn và làm trầm trọng hơn những nếp nhăn bạn đang có. "Những biểu cảm sẽ kéo da mặt theo những hướng khác nhau, và một khi da bắt đầu mất tính đàn hồi, nếp nhăn có thể phát triển", David E. Bank, bác sĩ da liễu và là tác giả của cuốn Beautiful Skin: Every Woman's Guide to Looking Her Best at Any Age nói. Bác sĩ Bank khuyên bạn nên hạn chế các biểu cảm lạ và đeo kính râm hằng ngày, ngay cả trong mùa đông. "Điều này sẽ giúp ngăn bạn nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời".

10. Ăn một lượng cà rốt hằng ngày

Rau củ màu cam không chỉ tốt cho mắt, mà còn bảo vệ da của bạn. "Da của chúng ta phải chống lại rất nhiều yếu tố môi trường mỗi ngày, như bức xạ mặt trời và các chất độc, kết hợp với sự căng thẳng, dẫn đến suy yếu khả năng chống lại các gốc tự do gây tổn hại cho da", bác sĩ Bank nói. Cà rốt có chứa carotenoids, giúp bảo vệ chống lại những nhân tố gây hại cho da cũng như ngăn ngừa nếp nhăn.

Quỳnh Trang (theo womenshealthmag)