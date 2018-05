Bí quyết giúp quý ông 'lên đỉnh' mạnh hơn

Bạn trai không thể 'lên đỉnh' / Lầm tưởng hay gặp của nam giới về sex

Hãy tham khảo những bí quyết sau:

1. Vùng da nhạy cảm

Là vùng da nối giữa bìu và hậu môn, theo tiến sĩ Arlene Goldman, đồng tác giả của cuốn Secrets of Sexual Ecstasy. ”Khu vực này có nhiều đầu dây thần kinh, do đó nó rất nhạy cảm”. Bằng cách ấn nhẹ vào vùng da này, quý ông có thể đạt đa cực khoái - có thể do tuyến tiền liệt được kích thích từ bên ngoài thông qua vùng da này.

2. Tập Kegel

Theo Alex Robboy, chuyên gia tình dục học ở Philadelphia (Mỹ), cũng giống phụ nữ, đàn ông cũng có thể tập kegel và tăng cường khả năng đạt cực khoái. Kegel là cách giúp liên kết các khối cơ ở vùng đáy chậu - giúp bạn tăng khả năng kiểm soát khi quan hệ. Robboy khuyên nên luyện tập các khối cơ nâng hạ “cậu nhỏ”, hay dùng đầu của "cậu nhỏ" tập viết các chữ cái.

3. Bế tinh

Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Nghiên cứu tình dục cho rằng bế tinh - hoãn cực khoái có chủ đích - giúp quý ông đạt cực khoái mãnh liệt nhất. Nghiên cứu này chỉ ra rằng nếu quý ông ghìm cương khi sắp đạt cực khoái tới 90%, rồi tăng tốc trở lại thì cực khoái sau đó sẽ tuyệt vời hơn gấp bội. Có thể áp dụng chiến thuật này 2 tới 3 lần trong mỗi cuộc “yêu”.

4. Tìm điểm G

Tiền liệt tuyến chính là điểm G của nam giới. Dành cho những cặp đôi ưa khám phá, trong hậu môn của đàn ông (sâu khoảng hơn 5 cm) có một khối nhỏ bằng hạt lạc rất nhạy cảm, một lực ấn vừa đủ có thể đem lại khoái cảm vượt trội.

5. Tăng lượng testosterone

Là hormone chủ đạo giúp củng cố thể hiện uy lực của quý ông. Một nghiên cứu từ Bệnh viện Athens’ Military ở Hy Lạp cho thấy khi nồng độ chất này trong máu tăng, khả năng đạt cực khoái đồng thời tăng lên. Vậy để có được cảm giác khoái cảm tăng cao, các quý ông nên áp dụng các bài tập tăng testosterone trước khi “yêu” như tập chạy.

6. Tập trung vào cơ thể

Đôi khi quý ông bị mất tập trung khi đang xung trận. Bí kíp nằm ở khả năng tập trung vào cơ thể, hãy nghĩ như bạn đang chạy, vậy nếu tập trung vào cơ thể, hẳn bạn sẽ đạt kết quả mỹ mãn hơn nhiều nếu để đầu óc lơ lửng nghĩ về việc khác. Robboy khuyên rằng “hãy chỉ tập trung vào cảm nhận thể xác” và bạn sẽ thấy hoàn toàn khác biệt.

7. Thở

Goldman nói "theo tình dục cực khoái, nhịp yêu của bạn phải khớp với nhịp thở”. Khi sắp xuất tinh, hơi thở của quý ông cũng sẽ nhanh hơn một cách tự nhiên - chỉ cần thở chậm lại sẽ giúp tăng lượng oxy và máu lưu thông tới cơ quan sinh dục, giúp việc lên đỉnh sung mãn hơn bao giờ hết.

Khánh Vy (Theo menshealth)