Bổ sung collagen sớm có lợi cho sắc đẹp và sức khỏe

- Cho tôi hỏi phụ nữ ở độ tuổi nào thì cần bổ sung collagen và bổ sung như thế nào cho phù hợp. Xin chân thành cảm ơn! (Bạch Lê Ngọc Bích, 24 tuổi, Lấp Vò, Đồng Tháp)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Sau 25 tuổi, lượng collagen bị thoái hóa nhiều hơn collagen tổng hợp được. Do đó, từ độ tuổi này đã cần bổ sung collagen. Bạn nên bổ sung hàng ngày và kéo dài ít nhất khoảng 3 tháng.

PGS. TS. BS Lê Bạch Mai và PGS. TS. BS Phạm Thị Lan tư vấn cho độc giả cách dùng collagen tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp.

- Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 35 tuổi mới sinh bé được 25 ngày. Xin hỏi bác sĩ tôi có nên bổ sung colagen từ bây giờ được không, có ảnh hưởng đến sữa mẹ không và nếu được xin bác sĩ cho tôi biết tên thuốc cần bổ sung. Tôi xin cảm ơn! (Mai hương, 35 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Việc bổ sung collagen tự nhiên, collagen peptide không ảnh hưởng đến chất lượng của sữa mẹ. Để đảm bảo chất lượng sữa mẹ, bạn nên có chế độ ăn đa dạng gồm 15-20 thực phẩm từ 8 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn chính. Ngoài ra, bạn cần chú ý uống đủ nước (2-2,5 lít một ngày). Tinh thần thoải mái, ngủ đủ để có đủ lượng sữa cho bé bú. Một điều rất quan trọng là bạn cần cho bé bú thường xuyên, bú đúng cách sẽ giúp bạn bài tiết sữa tốt hơn.

- Cháu chào 2 cô ạ, theo những tài liệu cháu đã đọc, phụ nữ nên bổ sung collagen từ tuổi 23 trở lên. Cháu năm nay đã 24 tuổi nên muốn tìm một số sản phẩm để bổ sung như thuốc dạng viên, thuốc dạng nước hay các mỹ phẩm làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng cháu có đọc báo thấy có một vài trường hợp khi sử dụng collagen dạng viên nén hay thuốc nước làm cho gan hay thận bị suy. Vậy cháu xin hỏi 2 bác sĩ cháu nên bổ sung lượng collagen qua hình thức nào để đảm bảo sức khỏe. Cháu xin chân thành cảm ơn 2 cô ạ. (Trang, 24 tuổi, Hà Nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Từ 25 tuổi trở đi, quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể bắt đầu diễn ra. Lúc đó, về số lượng, chất lượng các sợi collagen đều bị giảm sút dần. Vì vậy, việc bổ sung collagen sớm là điều rất cần thiết để chống lão hóa. Các nghiên cứu chỉ ra, sử dụng collagen rất an toàn, không có tác dụng phụ đáng kể. Việc uống collagen bị suy gan, thận chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều này. Nếu có tác dụng phụ nghiêm trọng với gan, thận có thể không phải do collagen mà bởi các thành phần khác có trong sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Để chọn loại collagen an toàn, hiệu quả, bạn nên sử dụng loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thành phần tự nhiên. Theo đó, collagen chiết xuất từ da cá là loại có cấu trúc tương đương với collagen của da người. Vì vậy, cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn và phát huy tác dụng, đặc biệt là loại collagen peptide. Bạn có thể sử dụng collagen cả đường bôi và đường uống. Đối với đường bôi thường chỉ có tác dụng trên vùng da có sử dụng sản phẩm và giá thành loại sản phẩm này thường tương đối cao. Đối với đường uống có tác dụng không những trên da, mà còn hiệu quả với cơ quan khác như xương, khớp...

- Chào bác sĩ, em năm nay 40 tuổi, cần bổ sung collagen theo liều lượng như thế nào? Loại nào tốt nhất ạ? Em cảm ơn. (hoang minhn guyet, 40 tuổi, Khu tap the nha may In tien quoc gia)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Bạn nên chọn loại collagen có xuất xứ rõ ràng, được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, nên chọn loại có phân tử nhỏ (collagen peptide) để dễ hấp thu, dễ thẩm thấu và ít dị ứng. Collagen cũng nên có nguồn gốc tự nhiên sẽ không lo bớt phần đào thải, dư thừa. Bạn chú ý đến lượng kilocalo (năng lượng) của sản phẩm để không làm ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể bạn. Nếu trong collagen có thêm một số chất như glucosamine sẽ tốt hơn không chỉ đối với da mà còn cả với khớp. Bạn nên sử dụng collagen ít nhất trong vòng 3 tháng để có kết quả tốt nhất.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai.

- Xin hỏi collagen uống quanh năm không nghỉ có được không? Xin cảm ơn bác sĩ (Trần Phương, 26 tuổi, Hà Nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Đối với loại collagen tự nhiên, bạn có thể sử dụng trong thời gian dài. Vì các loại collagen này có cấu trúc tương đương với collagen da người, nên an toàn, không gây hại cho sức khỏe.

- Bác sĩ cho tôi hỏi, khi uống collagen tôi thấy da đẹp hơn, nhưng khi ngưng sử dụng sau khi hết đợt uống thì da lại trở về trạng thái ban đầu. Như vậy có phải collagen chỉ có tác dụng trong thời gian uống hay không? (Bùi Diệu Linh, 29 tuổi, TP HCM)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Chào bạn Linh, tác dụng của collagen là chỉ làm chậm lại quá trình lão hóa, chứ không có tác dụng duy trì vĩnh viễn. Collagen khi vào trong cơ thể sau một thời gian sẽ bị đào thải. Vì vậy, để chống lão hóa hiệu quả, ngoài việc bổ sung collagen thường xuyên, bạn cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, chăm sóc da phù hợp.

- Tôi được biết trong collagen có thành phần có thể làm tăng cân khi dùng, vậy nên lựa chọn loại collagen nào để có thể tốt cho sức khoẻ, đẹp da mà không tăng cân? (phuong hoa, 30 tuổi, Ha Noi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Nguyên nhân của việc tăng cân là trong sản phẩm của bạn có chứa năng lượng hiển thị bằng đơn vị đo là kilocalo vì vậy dùng collagen mà không muốn tăng cân nên chọn những loại thành phần calo thấp, không chứa chất béo.

- Xin bác sĩ cho tôi hỏi, tôi năm nay 34 tuổi, đã uống thử collagen dạng nước nhưng mặt lại nổi mụn. Như vậy có phải tôi không hợp với collagen không ạ? (Nguyễn Thị Diệu Thùy, 34 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Việc bạn bị nổi mụn không đồng nghĩa với việc bạn không hợp với collagen. Vì collagen không ra tình trạng nổi mụn. Cơ chế của việc nổi mụn có rất nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nội tiết, do sừng hóa ở cổ nang lông và do sự phát triển của vi khuẩn P.acnes. Vì vậy, bạn cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để điều trị mụn. Còn việc dùng collagen hoàn toàn không những không gây mụn, mà còn hỗ trợ cho việc điều trị mụn, giúp lành sẹo nhanh hơn, độ căng sáng của da sẽ được cải thiện tốt hơn.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan.

- Em mới chuyển giới không biết có dùng được collagen để chăm sóc da không? Em chuyển từ nam sang nữ ạ. (Bùi Thị Thùy Linh)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Chào bạn, collagen phù hợp với cả 2 phái. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng collagen để chăm sóc da.

- Thưa bác sĩ, cách tốt nhất để bổ sung collagen là dùng bằng thực phẩm hay thực phẩm chức năng. Bác sĩ có thể cho biết các thực phẩm nào bổ sung được nhiều collagen nhất. Xin cảm ơn. (Tran Thi Thuy, 42 tuổi, 88-88A duong D2, P25, QBT)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Trong các thực phẩm của bữa ăn hàng ngày có khá nhiều thực phẩm chứa collagen như vó bò, các tổ chức da, gân... Tuy nhiên, các phần da thường đi kèm theo chứa các lớp mỡ dưới da, vì vậy khi dùng các thực phẩm này cần lưu ý đến lượng năng lượng kèm theo do lớp mỡ dưới da cung cấp. Nếu không muốn tăng cân cần loại bỏ hết lớp mỡ dưới da. Hơn nữa các thực phẩm này thường là thức ăn động vật nên nếu sử dụng kéo dài rất dễ dẫn đến chuyển hóa lipit máu do việc dư thừa các axit béo bão hòa.

Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm bổ sung collagen có trên thị trường để bổ sung cho cơ thể bằng đường uống hoặc bằng đường bôi thẩm thấu qua da. Tuy nhiên việc bổ sung collagen bằng đường uống tốt hơn, hiệu quả hơn. Khi lựa chọn sản phẩm collagen bạn nên lưu ý nhà sản xuất, nguồn gốc và hàm lượng collagen, chất bổ sung khác kèm theo.

- Thưa bác sĩ, bước sang tuổi 30, da em xuất hiện nhiều tàn nhang và rất khô. Em ăn uống cũng thất thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ. (DUONG THI HONG, 34 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Ở tuổi 30, da đã xuất hiện tàn nhang và rất khô là biểu hiện của lão hóa da sớm. Việc bạn ăn uống thất thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, bạn nên thay đổi thói quen ăn uống điều độ hơn. Tiếp theo, bạn cần chú ý đến việc chăm sóc da: bôi kem chống nắng thường xuyên hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời vì tia tử ngoại không những gây nám sạm mà còn làm khô da và đứt gãy các sợi collagen, khiến da nhăn và chảy sệ, lão hóa sớm. Ngoài ra, bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm; bổ sung thêm các loại vitamin như A, E, C, coenzyme Q10, collagen...

- Em muốn hỏi năm nay em 38 tuổi, hiện em chưa dùng collagen bao giờ thì em nên bắt đầu dùng loại gì và liều lượng thế nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Bích Thuỷ, 38 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Ở tuổi 38, lượng collagen của bạn đã bị mất đi trung bình 1-1,5% trong một năm. Vì vậy nếu có điều kiện, bạn nên bổ sung collagen cho cơ thể. Liều lượng sử dụng thì nên dùng hàng ngày, ít nhất là 3 tháng. Việc sử dụng collagen loại gì nên lựa chọn theo tiêu chí sau đây:

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Nên là loại collagen tự nhiên, có trọng lượng phân tử thấp (collagen peptide).

- Nên là loại không chứa chất béo, năng lượng thấp để giúp duy trì cân nặng ổn định.

- Sản phẩm không pha chế thêm các chất phụ gia khác. Nếu dùng collagen đường uống, bạn nên chọn loại có cảm quan tốt (dễ uống) vì bạn sẽ uống bổ sung hàng ngày.

- Bác sĩ cho hỏi nên uống collagen lúc no hay đói bụng thì tốt hơn? Có nên uống trước khi đi ngủ không? Vì em đọc bài báo nói rằng trong quá trình ngủ dễ tổng hợp collagen? (Nguyen Hong Diep, 36 tuổi, Đà Nẵng)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Để việc hấp thụ collagen được tốt hơn, bạn nên uống collagen trước khi đi ngủ. Vì thời điểm từ 22h đến 2h sáng việc trao đổi chất trong cơ thể diễn ra mạnh nhất trong ngày.

- Ngoài tác dụng làm đẹp da, giúp da căng mịn, collagen còn có tác dụng gì đối với cơ thể thưa bác sĩ? (Trần Phụng Thủy, 37 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Chào bạn Thủy, sự thiếu hụt collagen biểu hiện rõ nhất ở trên da, làm cho da bị nhăn, chảy sệ, kém sáng, khô ráp. Trong khi đó, collagen có ở hầu hết các bộ phận và là loại protein chiếm từ 25% đến 35% hàm lượng protein của toàn bộ cơ thể. Vì vậy, thiếu hụt collagen có thể gây ra các biểu hiện khác ở khớp, xương... Do đó, việc bổ sung collagen không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn giúp chống lão hóa cho cơ thể nói chung, cải thiện các triệu chứng lão hóa ở xương, khớp...

- Thưa các bác sĩ. Tôi rất muốn bổ sung collagen nhưng không biết bổ sung như thế nào cho hợp lý, có cần phải đi kiểm tra trước khi bổ sung không. Tôi nên dùng loại nào khi ngoài thị trường có rất nhiều chủng loại. (Nguyen Thi Ninh, 36 tuổi, Le Chan, Hai Phong)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Để xác định tình trạng thiếu collagen, bạn có thể đến các cơ sở y tế khám da liễu để xác định. Tuy nhiên, bạn có thể tự đánh giá mình có thiếu collagen hay không dựa theo một số dấu hiệu chủ quan như: da nhăn, tóc không khỏe, móng giòn dễ gẫy, đau mỏi các khớp xương... Hơn nữa, thường sau tuổi 25 thì việc tổng hợp collagen thường kém hơn so với việc thoái hóa collagen. Dựa trên những dấu hiệu trên bạn có thể quyết định bổ sung collagen hay không.

Việc lựa chọn collagen cần dựa trên một số tiêu chí sau: nguồn gốc collagen (nên là collagen tự nhiên, collagen peptide), sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thành phần không nên chứa chất béo và có hàm lượng năng lượng thấp, không chứa chất phụ gia khác. Nếu bạn lựa chọn bổ sung collagen bằng đường uống thì nên chọn các sản phẩm dễ uống để tạo cảm giác dễ chịu khi bạn đưa lượng collagen đó vào cơ thể mỗi ngày.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai.

- Xin nhờ bác sĩ tư vấn 2 vấn đề sau: Collagen tự mua uống có được hay không? Nếu được thì sẽ uống trong khoảng thời gian bao lâu? Có cần kiêng cữ gì không? Xin cám ơn (Huy Nguyễn, 36 tuổi, 333 Bà Hạt Q10)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm mà bạn yêu thích để bổ sung collagen cho cơ thể bằng đường uống. Việc bổ sung collagen bằng đường uống giúp làm đẹp cơ thể từ bên trong. Khi uống collagen, bạn nên uống vào buổi tối khi dạ dày đói, trước khi đi ngủ 30 phút để collagen hấp thu tốt nhất. Ngoài ra, làm đẹp bằng collagen từ bên trong thì phải sử dụng thường xuyên (hàng ngày và kéo dài ít nhất 3 tháng).

- Thưa bác sĩ. Tôi năm nay 45 tuổi, da có hơi bị nám. Tôi muốn hỏi bác sĩ nên sử dụng collagen như thế nào để có hiệu quả nhất và dùng thuốc gì để hạn chế nám. Cảm ơn bác sĩ. (bùi thị bích ngọc, 45 tuổi, bảo tàng quân khu 4 - vinh - nghệ an)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Đối với nám da, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị. Một nguyên tắc cơ bản trong việc điều trị và phòng chống nám là sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF thích hợp (SPF thường từ 30 đến 50). Bạn nên lưu ý bôi kem chống nắng lặp lại sau 2 đến 3 tiếng để phát huy tối đa tác dụng bảo vệ. Việc sử dụng collagen là phù hợp với lứa tuổi và tình trạng da của bạn. Nếu có điều kiện, bạn có thể dùng cả dạng bôi và uống vì collagen hỗ trợ chống lão hóa, làm cho da căng sáng hơn.

- Chào bác sĩ, collagen dùng loại nào là hấp thụ tốt nhất ạ: dạng bột, dạng nước, dạng viên? Tôi đã thử dùng dạng nước nhưng chưa thấy tác dụng gì cả? (Nguyệt Linh, 37 tuổi, Tôn Đức Thắng - Hà Nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Trong các dạng collagen nói trên bạn nên chọn dạng nước để tiện lợi khi sử dụng. Bạn nên dùng collagen dạng nước có nguồn gốc tự nhiên, trọng lượng phân tử nhỏ giúp dễ hấp thu hơn. Ngoài ra, nên xem xét hàm lượng collagen trong một đơn vị sản phẩm bạn đang dùng mỗi ngày (ít nhất phải có 1.000mg collagen) và nên dùng kéo dài trong thời gian ít nhất khoảng 3 tháng. Bạn cũng nên chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm tốt về chất lượng để mang lại kết quả tốt nhất.

- Bác sĩ cho em hỏi là giữa collagen và Omega 3 thì nên dùng loại nào sẽ tốt hơn. Và dùng liên tục trong thời gian dài có tác dụng phụ gì hay không? Em cảm ơn. (Phạm Thị Bích Chi, 35 tuổi, Tân Phú, TP.HCM)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Collagen và omega 3 là hai loại chất dinh dưỡng khác hẳn nhau. Collagen là một loại protein ở dạng sợi dài có tác dụng hỗ trợ nâng đỡ các mô liên kết như dây chằng, mô, da, sụn, xương... nói chung ở các mô có tính chất đàn hồi của cơ thể. Vì thế, việc bổ sung collagen sẽ tốt cho các cơ quan này đặc biệt là đối với da. Do đó, collagen thường được ưu tiên cho việc làm đẹp.

Omega 3 là một loại axi béo không no cần thiết, cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được mà phải đưa vào từ chế độ ăn hoặc thực phẩm bổ sung. Omega 3 có vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ tim mạch, cấu tạo của tế bào não và với cấu trúc của võng mạc. Vì vậy việc cung cấp đủ omgega 3 là việc làm rất cần thiết để tăng cường sức khỏe của hệ cân bằng, hệ tim mạch, trí nhớ và sự nhìn của mắt. Vì vậy việc chọn loại nào dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn. Việc bổ sung với liều chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể mỗi ngày có thể dùng liên tục trong thời gian 3-6 tháng.

- Theo độ tuổi thì em phải dùng collagen từ lâu nhưng đến nay chưa dám dùng vì không biết loại nào hoặc hãng nào có chất lượng đảm bảo. Sản phẩm này em thấy thường được bán qua mạng hoặc đặt mua từ nước ngoài. Không biết tại Việt Nam đã sản xuất được sản phẩm nào bổ sung collagen chưa ạ? Xin tư vấn cho em cách chọn sản phẩm phù hợp. (Dao Thanh Tung, 41 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Tại Việt Nam đã có một số đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối các sản phẩm collagen. Tuy vậy, khi quyết định sử dụng, bạn nên đảm bảo collagen đáp ứng các tiêu chí như có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chiết xuất từ tự nhiên, đặc biệt là loại được chiết xuất từ da cá. Vì một số nghiên cứu đã chứng minh thành phần của collagen da cá gần tương đương với collagen của da người.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan.

- Em tên Vi, năm nay 35 tuổi, người Phú Yên; em thường dùng nhiều loại collagen như của Mỹ, Pháp, Việt Nam... Tuy nhiên cũng chỉ mua ở tiệm thuốc Tây và về uống chứ chưa được tư vấn của bác sĩ. Hôm nay rất mong sự quan tâm chỉ cách dùng collagen cho đúng của Bác Mai và Bác Lan. Em xin chân thành cảm ơn. (Phan Thị Thúy Vi, 35 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Collagen là thành phần chính của mô liên kết, chiếm khoảng 25% tổng lượng protein của có thể. Ở tuổi 35 như bạn, việc bổ sung collagen rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là của da, cơ xương khớp. Vì vậy, bạn nên chọn sản phẩm collagen cần chú ý: nguồn gốc collagen (nên là collagen tự nhiên, collagen peptide), sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền, thành phần không nên chứa chất béo và có hàm lượng năng lượng thấp, không chứa chất phụ gia khác. Collagen có nhiều loại nhưng bạn nên chọn collagen tuýp 1, 2, 3 vì những loại collagen này tốt cho da, xương khớp. Đây là những vấn đề sức khỏe rất hay gặp ở người Việt Nam.

Nếu bạn lựa chọn bổ sung collagen bằng đường uống thì nên chọn các sản phẩm dễ uống sẽ tạo cảm giác dễ uống khi bạn đưa lượng collagen đó vào cơ thể mỗi ngày. Khi uống collagen, bạn nên uống vào buổi tối khi dạ dày đói, trước khi đi ngủ 30 phút để collagen hấp thu tốt nhất. Ngoài ra, làm đẹp bằng collagen từ bên trong thì phải sử dụng thường xuyên (hàng ngày và kéo dài ít nhất 3 tháng).

- Hiện nay cháu 30 tuổi có nên dùng collagen cho mặt không ạ (Ngọc Mai, 30 tuổi, Hà nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Bạn có thể dùng collagen cho mặt ở tuổi 30. Tuy nhiên với trọng lượng phân tử của một collagen peptide thì rất khó thẩm thấu qua da nếu không có công nghệ nano vì vậy tác dụng sẽ hạn chế hơn. Nhưng đôi khi bạn vẫn cảm thấy việc bôi collagen vẫn có tác dụng cải thiện da có thể là do một số loại chất dinh dưỡng khác có trong sản phẩm đó đã làm cho da bạn tươi mới hơn.

Một cách khác để giúp bạn cải thiện làn da mặt đẹp hơn là cách bổ sung bằng đường uống, làm đẹp từ bên trong. Với những collagen có chiết xuất tự nhiên, có trọng lượng phân tử thấp sẽ được hấp thu dễ dàng hơn để cung cấp collagen cho làn da của bạn.

- Năm nay em 33 tuổi. Da của em mùa đông khô, mùa hè hỗn hợp thiên dầu, lỗ chân lông to, rất nhiều mụn cám ở mũi và hai bên má sát gần mũi, có một vết nám ở má đường kính 0,7cm và sắc da không đều màu. Xin hỏi em có thể dùng loại collagen gì và như thế nào để có làn da tươi sáng trở lại. (Dương Thị Thu Hiền, 33 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Chào bạn Hiền, việc xuất hiện nám và sắc da không đều là biểu hiện của lão hóa da. Vì vậy, bạn cần chú ý sử dụng các loại kem chống nắng thường xuyên, đặc biệt chú ý hơn vào mùa hè. Bạn nên sử dụng thêm kem dưỡng ẩm vào mùa đông. Đồng thời, bạn có thể bổ sung các loại vitamin, khoáng chất có tác dụng chống lão hóa như vitamin A, E, C, coenzym Q10, Selen... Ngoài ra, bạn nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ để cải thiện sức khỏe nói chung và làm cho da tươi nhuận hơn.

Đối với tình trạng lỗ chân lông to và mụn, tốt nhất bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn, điều trị phù hợp. Chúc bạn sớm có làn da đẹp như mong muốn.

- Bác sĩ cho cháu hỏi đối tượng nào sẽ nằm trong nhóm dễ thiếu hụt collagen nhiều nhất? Khi nào nên bổ sung collgen? (LAN ANH, 30 tuổi, Hải Phòng)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Thường lượng collagen của phụ nữ mất nhiều và nhanh hơn nam giới. Ở nước ta với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ấm, nên chị em cần chú ý tăng cường collagen khi qua độ tuổi 25 vì tia UVA trong ánh nắng có khả năng gây giảm collagen mạnh mẽ. Vì vậy đối tượng cần chú ý tăng cường collagen nhất là phụ nữ ngoài độ tuổi 25 và những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

- Thưa bác sĩ, năm nay em 39 tuổi, em rất muốn dùng collagen để cải thiện da vì da mặt em bị nám, chân lông to, mụn, nếp nhăn nhiều. Nhưng em bị u xơ tử cung vậy em có dùng được collagen không ạ? Xin bác sĩ tư vấn cho em dùng loại nào nhằm cải thiện da mà không lo ảnh hưởng tới sự phát triển của u xơ tử cung. Em xin cảm ơn. (Lại Liên Giang, 39 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Trong trường hợp của bạn, nếu bạn muốn dùng collagen thì tốt nhất nên dùng loại bôi. Ngoài ra, với nám, nếp nhăn, bạn nên sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, còn đối với mụn, bạn cần sử dụng các thuốc bôi trị mụn theo chỉ định của bác sĩ da liễu.

- Đã 5 năm nay rồi, cứ vào đầu mùa hè gan bàn chân tôi buổi tối thấy nóng và bắt đầu có những mụn nước nổi nên rất ngứa mà phải nặn hết nước mới chịu được (mùa đông không có). Tôi đã đi khám xét nghiệm nhưng không thấy có nấm. Tôi đã đi khám chữa các bệnh viện da liễu và dùng thuốc nhiều nhưng không khỏi. Xin bác sĩ cho hỏi tôi bị bệnh gì và cách điều trị? (Bùi Hữu Dụng, 48 tuổi, 191Bà Triệu-hà nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Trường hợp của bạn, xét nghiệm không thấy nấm, có nhiều khả năng bạn mắc viêm da cơ địa hoặc viêm da tiếp xúc dị ứng. Như vậy, tốt nhất bạn nên đi khám lại chuyên khoa da liễu, để các bác sĩ khám, chẩn đoán và khai thác kỹ hơn các yếu tố liên quan để đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp nhất cho bạn.

- Ở tuổi 31 nhưng làm da em có rất nhiều nếp nhăn và không được căng mịn như những bạn cùng tuổi. Vậy em phải dùng thực phẩm gì trong chế độ ăn để bổ sung hàm lượng collagen cho cơ thể ạ? Em đã có 2 con và đang làm việc văn phòng ạ. Em mới sử dụng dầu gấc, mỗi sáng uống một thìa nhỏ và bôi vào mỗi tối. Đây là sản phẩm em tự làm ạ. Xin hỏi em dùng như thế có được không ạ? Xin cảm ơn. (nguyễn thị thanh thủy, 31 tuổi, gia lai)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Lê Bạch Mai: Da của em bị nhăn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, việc thiếu hụt collagen cũng có thể là yếu tố quan trọng vì vậy em nên lựa chọn thực phẩm giàu collagen như chân giò, da cá, gân bò, bì lợn...; không nên tiếp xúc với ánh nắng quá mạnh để hạn chế việc phá hủy collagen. Ngoài ra có thể mát xa da mặt, tập thể dục cho da để máu đến nhiều hơn, cung cấp cho da các chất dinh dưỡng cần thiết. Em không nên quá lạm dụng dầu gấc vì trong dầu gấc có nhiều beta carotene tốt cho sức khỏe nhưng nếu quá nhiều có thể gây vàng da carotene. Mặt khác, một thìa nhỏ dầu gấc có thể đem đến cho em 45kilocalo mỗi ngày cũng có thể làm em tăng cân vì vậy nên kiểm tra cân nặng thường xuyên hoặc bớt các sản phẩm có chất béo khác của bữa ăn để giữ cân nặng ổn định.

Việc bôi dầu gấc cho da cũng giúp cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cho da mỗi ngày. Em có thể thay đổi với những thực phẩm khác nhau như dưa chuột, khoai tây, bột nghệ... để cung cấp cho da các chất dinh dưỡng khác nhau.

- Tôi đang dùng nước uống collagen của Menard Nhật Bản và được khuyên dùng liên tục hàng ngày. Bác sĩ cho biết liệu như vậy có gây tác dụng phụ gì không ạ? (Nguyễn Lan Nhi, 32 tuổi, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lan: Chào bạn, theo tôi được biết đây là loại collagen tự nhiên và là loại collagen peptide dễ hấp thụ và an toàn. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm này hàng ngày.

Cảm ơn các bạn độc giả đã tham gia chương trình tư vấn trực tuyến. Do thời gian có hạn nên độc giả có những thắc mắc liên quan đến collagen có thể đặt câu hỏi tại đây.