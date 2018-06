Bóc khối u 4 kg khỏi buồng trứng người phụ nữ

Sự thật cần biết về u nang buồng trứng / U nang buồng trứng có nên nạo không

Ca phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ. Ảnh: NH.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hoài Ngọc, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết bệnh nhân 64 tuổi bị u nang buồng trứng và tiền sử tăng huyết áp. Người phụ nữ đã cắt tử cung từ 40 năm trước do băng huyết sau sinh. Lần này nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kết quả xét nghiệm, chụp CT, siêu âm cho thấy bệnh nhân bị u nang buồng trứng.

Bác sĩ Ngọc nhận định đây là trường hợp u lớn, bệnh trạng phức tạp do bệnh nhân bị tăng huyết áp song nếu không điều trị sớm khối u to hơn sẽ chèn ép nhiều bộ phận gây nguy hiểm cho tính mạng. Ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai, cắt tử cung nên khối u dính đến các bộ phận khác. Ê kíp mổ cuối cùng đã bóc tách thành công khối u nặng hơn 4 kg và hút 7 lít dịch từ u nang sau 2 giờ phẫu thuật. Sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, được theo dõi tại phòng hậu phẫu.

Bác sĩ Ngọc giải thích u nang buồng trứng là tình trạng khối u phát triển bất thường trên buồng trứng. U có thể do dịch tích tụ tạo thành nang hoặc tổ chức mới xuất hiện khác với buồng trứng bình thường. U nang có thể phát triển từ các mô của buồng trứng hay các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không điều trị, một số u nang có thể làm giảm khả năng sinh sản, chẳng hạn như u nang nội mạc và hội chứng đa nang buồng trứng.

