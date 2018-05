Bước tiến mới cứu bệnh nhân đột quỵ não

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội Điện quang can thiệp Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu các kỹ thuật can thiệp điện quang trong đột quỵ nhồi máu, các bệnh cơ xương khớp.

Điện quang can thiệp là một lĩnh vực mới, gồm các kỹ thuật can thiệp để điều trị có sử dụng các thiết bị hình ảnh để định hướng như máy chụp mạch số hóa, cắt lớp, siêu âm giúp định vị chính xác. Kỹ thuật điện quang can thiệp giúp triển khai các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nhằm chẩn đoán, điều trị triệt để, tăng cường khả năng hồi phục, rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân.

Kỹ thuật điện quang giúp cứu nhiều bệnh nhân khỏi tàn tật. Ảnh: B.M.

Giáo sư Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Chủ tịch Hội Điện quang can thiệp Việt Nam cho biết, kỹ thuật điện quang can thiệp rất mới trên thế giới và đã áp dụng thành công tại Việt Nam, đặc biệt trong việc lấy huyết khối điều trị đột quỵ não do tắc động mạch lớn.

Trên thế giới, phác đồ điều trị đột quỵ não là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, tiêu sợi huyết chỉ thông được các mạch nhỏ, không tiêu được các mạch lớn. Ngoài ra, người bệnh cần được đưa đến viện sớm trong thời gian vàng (6 giờ kể từ thời điểm đột quỵ).

Khi tắc các mạch lớn, người bệnh được chỉ định lấy huyết khối bằng các kỹ thuật can thiệp điện quang. Theo giáo sư Thông, việc loại bỏ huyết khối bằng ứng dụng điện quang giúp người bệnh có cơ hội hồi phục thêm 50-60%. Ngoài ra, phương pháp này cho phép mở rộng thêm thời gian để cứu bệnh nhân đột quỵ não. Nhờ phối hợp giữa tiêu sợi huyết và các kỹ thuật điện quang can thiệp, bệnh nhân đến viện muộn không còn ở giờ “vàng” để dùng tiêu sợi huyết sẽ có thêm cơ hội sống, tránh tàn tật.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi năm có khoảng 150 bệnh nhân được can thiệp lấy huyết khối thành công.

Hiện nay lĩnh vực điện quang can thiệp được thực hiện đơn lẻ tại các bệnh viện. Việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn do thiếu các trang thiết bị. Ngoài ra, vật liệu can thiệp rất đắt tiền chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam, bệnh nhân không đủ khả năng chi trả. Các bệnh viện chỉ thực hiện được một số kỹ thuật rất đơn giản như chụp mạch máu, nút động mạch phế quản để cầm máu, chụp mạch chi...

Sắp tới, kỹ thuật điện quang can thiệp sẽ được mở rộng áp dụng cho nhiều bệnh lý khác ngoài đột quỵ não, gồm cả các bệnh lý thần kinh, ung thư gan... “Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia, giáo sư nổi tiếng nhất thế giới về lĩnh vực này, thực hiện trực tiếp trên mô hình để đào tạo bác sĩ tại các tỉnh, giúp tăng cường hiệu quả điều trị, giảm thời gian nằm viện của người bệnh", giáo sư Thông nói.

Nam Phương