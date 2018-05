Các bệnh thường gặp ở mắt

Thuốc nhỏ mắt New V.Rohto hỗ trợ chống mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia khác, nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi… Thuốc không dùng cho người bị tăng nhãn áp. Liên hệ công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam (16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương), điện thoại 08 3822 9322 hoặc email.