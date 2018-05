Các loại trái cây mùa hè giúp tăng phong độ đàn ông

Một số cây trái giúp giải rượu / Những loại trái cây tốt từ vỏ đến ruột

1. Ổi

Một trong những lợi thế lớn nhất của quả ổi là hạt chứa omega-3 và omega-6 tốt cho sức khỏe tim mạch. Phần thân trái ổi cung cấp vitamin A, vitamin C và chất xơ, giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch, giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh.

Trong ổi còn chứa carotenoid và polyphenol, hai chất chống oxy hóa chính cho cơ thể bảo vệ chống lại các gốc tự do. Ổi chứa chỉ 35 đến 50 calo, vì vậy là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm cách giảm lượng mỡ trong cơ thể.

2. Đu đủ

Đu đủ, loại trái tuyệt vời cho mùa hè có thể chế biến thành các món nộm, salad hay ăn tráng miệng. Điểm nổi bật của đu đủ là hàm lượng vitamin C cao, cung cấp hơn 300% nhu cầu hàng ngày. Nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin A và vitamin E, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa, giảm nguy cơ đối với bệnh tim.

Cuối cùng hai enzyme protein tiêu hóa có trong đu đủ là papain và chymopapain giúp giảm viêm trong cơ thể. Ăn đu đủ có thể giảm dau cho những người bị viêm xương khớp hoặc viêm khớp dạng thấp.

3. Dứa (thơm)

Các dinh dưỡng lớn mà dứa cung cấp là mangan, giúp tăng việc sử dụng biotin (vitamin H), thiamin (vitamin B1) và acid ascorbic. Nó cũng giúp cơ thể tổng hợp các axit béo trong cơ thể và duy trì tuyến giáp khỏe mạnh.

Các chất dinh dưỡng khác được tìm thấy trong dứa bao gồm vitamin C, vitamin B1, đồng và chất xơ. Các chất dinh dưỡng làm việc cùng nhau để giúp cải thiện hệ miễn dịch, bảo vệ chống lại sự thoái hóa điểm vàng. Ăn dứa hay uống nước ép dứa được cho là cải thiện mùi vị của tinh trùng

4. Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây phổ biến trong ngày hè, chứa 92% là nước, bổ sung lượng nước thiếu hụt do làm việc trong những ngày hè nóng bức. Dưa hấu cũng là nguồn cung cấp vitamin C, một ly nước ép dưa hấu có thể cho bạn 25% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Một số vitamin và khoáng chất khác có trong dưa hấu bao gồm vitamin A, vitamin B6 và B1, kali và magiê đều rất quan trọng cho sức khỏe. Một chất dinh dưỡng đặc biệt nổi bật trong dưa hấu là lycopene, có khả năng chống lại ung thư.

5. Kiwi

Kiwi nhiều lợi ích, nên thêm vào chế độ ăn uống hàng cho các chàng trong mùa hè. Kiwi nhiều vitamin C hơn cam. Chất xơ trong kiwi giúp cải thiện sức khỏe đại tràng và ngăn ngừa ung thư. Kiwi cũng là một nguồn kali, đồng, magiê và vitamin E.

6. Mâm xôi

Mâm xôi rất giàu chất xơ thêm vào đó quả mâm xôi cũng có nhiều chất kali, vitamin C, vitamin K, cũng như lutein một chất dinh dưỡng giúp tăng cường đôi mắt khỏe mạnh. Vitamin K là một trong những vitamin đặc biệt quan trọng đối với nam giới, vì nó giúp bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Webphunu/Askmen