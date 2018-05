Các nguyên nhân chảy máu thai kỳ

5 dấu hiệu sẩy thai / Chuẩn bị trước mang thai cho cả vợ chồng

Tuy nhiên mọi thai phụ cần nắm các triệu chứng và khả năng gây ra chảy máu để đánh giá đúng tình hình và có biện pháp đối phó kịp thời. Nếu chảy máu liên tục, ngày càng tăng và kèm theo đau, phải đến gặp bác sĩ ngay.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất gây chảy máu thai kỳ.

Cổ tử cung nhạy cảm: Cổ tử cung rất nhạy cảm trong quá trình mang thai. Do đó, chỉ một chút kích ứng nhỏ tới vị trí này như thăm khám phụ khoa định kỳ trước sinh hay thậm chí là quan hệ vợ chồng cũng có thể gây chảy máu nhẹ.

Ảnh: utahsportschiropractic.com.

Quá trình trứng làm tổ: Sau khi được thụ tinh, trứng sẽ di chuyển vào tử cung và bám vào thành tử cung làm tổ. Vì thành tử cung lúc này chứa rất nhiều máu để nuôi dưỡng thai nhi, việc trứng bám vào và làm tổ tại đây cũng có thể gây xuất huyết trong quá trình mang thai.

Bong nhau thai: Chảy máu có thể do một phần hay toàn bộ nhau thai đã bị bong ra khỏi thành tử cung. Bong nhau thai có thể xảy ra trước hoặc trong khi sinh. Nguyên nhân bong có thể do trấn thương, lạm dụng thuốc hay thậm chí do độ tuổi của người mẹ.

Mang thai ngoài tử cung: Xảy ra khi trứng làm tổ ngoài tử cung, thường là ở vòi trứng. Triệu chứng mang thai ngoài tử cung bao gồm chảy máu âm đạo, không thấy kinh và đau nhói ở vùng bụng.

Rau tiền đạo: là hiện tượng xảy ra khi bánh rau bao phủ lấy một phần hay toàn bộ cổ tử cung. Thông thường những thai phụ bị rau tiền đạo đều được chỉ định nằm im tại chỗ để tránh ra máu quá nhiều. Tới thời điểm phù hợp, bác sĩ sẽ chỉ định mổ để bảo toàn cho cả mẹ và con.

Tụ máu dưới màng đệm: Được cho là xảy ra do trứng đã làm tổ trong tử cung nhưng một phần bị bong ra khỏi thành tử cung. Tình trạng tụ máu dưới màng đệm nếu ở dạng nhẹ hoặc vừa có thể tự khỏi trong vòng 20 tuần. Nhưng nếu bị nặng có thể gây bong nhau thai và sẩy thai.

Sẩy thai: Là một khả năng khi bị chảy máu thai kỳ. Đây là hiện tượng xảy ra khá phổ biến, các triệu chứng bao gồm chảy máu âm đạo gồm cả máu cục và dịch nhầy, co rút bụng dưới và đau thắt lưng.

Khánh Vy (Theo boldsky)