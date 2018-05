Cách chữa cứng khớp gối không dùng thuốc

Cứng khớp gối có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở người trung niên và lớn tuổi. Theo bác sĩ Wade Brackenbury - Tổng giám đốc phòng khám ACC, đây là triệu chứng cảnh báo cấu trúc sụn khớp và dây chằng quanh gối hư tổn, không thể hoạt động bình thường.

Đau cứng khớp gối sau khi ngủ dậy thường do các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp, sang chấn (do té ngã, tai nạn, vận động quá sức). Ngoài ra, hiện tượng cứng khớp gối cũng xảy ra sau phẫu thuật hoặc bó bột do khớp bất động quá lâu, khiến dây chằng và mô mềm xơ hóa, mất linh hoạt.

Người bị cứng khớp gối gặp khó khăn khi cử động.

Cứng khớp gối có thể đi kèm cơn đau âm ỉ 15-30 phút, đau tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi; khó khăn khi lên xuống bậc thang, ngồi xổm và gập duỗi chân. Trong nhiều trường hợp, khớp gối có thể sưng đỏ, có tiếng lạo xạo khi cử động. Nếu điều trị chậm trễ, cấu trúc khớp gối sẽ biến dạng hoàn toàn, suy giảm chức năng vận động, có nguy cơ tàn phế suốt đời.

Suốt hơn 20 năm điều trị thoái hóa khớp, bác sĩ Wade nhận thấy nhiều bệnh nhân tự ý uống hoặc tiêm thuốc giảm đau vào khớp. Chúng tiềm ẩn rủi ro và không mang lại hiệu quả chữa bệnh như mọi người lầm tưởng. Lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài có thể gây viêm loét dạ dày, rối loạn chức năng tim, gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ... Tiêm trực tiếp thuốc giảm đau có nguy cơ sốc nhiễm trùng, teo cơ...

Khớp gối có cấu trúc phức tạp, dây chằng liên kết chặt chẽ với các nhóm cơ. Vì vậy, khi khớp gối tổn thương, căn nguyên có thể xuất phát từ cấu trúc sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu gối cũng như vùng thắt lưng, khung xương chậu, hông, mắt cá hoặc bàn chân. Vì vậy, bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa xương khớp để chẩn đoán nguyên nhân và điều trị đúng cách.

Bệnh nhân cứng khớp được bác sĩ Wade Brackenbury điều trị với sóng xung kích Shockwave.

Tại ACC, bác sĩ Wade Brackenbury và các chuyên gia xương khớp ưu tiên áp dụng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống để chữa các bệnh xương khớp, đặc biệt là chứng đau cứng khớp gối. Khi các cấu trúc khác trong cơ thể sai lệch có thể gia tăng áp lực lên đầu gối, dẫn đến chấn thương khớp gối theo thời gian. Để chữa tận gốc cơn đau và ngăn ngừa tái phát, bác sĩ cần nắn chỉnh tất cả cấu trúc sai lệch ảnh hưởng đến khớp gối, giải phóng chèn ép, từ đó khôi phục cấu trúc xương khớp và cột sống tự nhiên.

Sau thời gian ngắn điều trị với liệu trình trị liệu thần kinh cột sống, bác sĩ Wade đã cải thiện đáng kể triệu chứng đau cứng, phục hồi dần khả năng vận động cho nhiều bệnh nhân. Trường hợp đau đầu gối xuất phát do sai lệch bàn chân, người bệnh sẽ được điều trị kết hợp phương pháp chỉnh hình bàn chân. Ngoài ra, sóng xung kích Shockwave và tia laser cường độ cao còn thúc đẩy làm lành vết thương, tăng cường tái tạo sụn khớp.

Bác sĩ Wade cho biết, sau khi cơn đau thuyên giảm, bệnh nhân cần kiên trì luyện các bài tập do chuyên viên vật lý trị liệu thiết kế riêng, để khôi phục vận động khớp. Thái độ ảnh hưởng đến kết quả điều trị, vì vậy, không nên nôn nóng và tự ý dừng liệu trình khi thấy chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, người bị cứng khớp gối cần bổ sung vitamin, khoáng chất phục hồi sụn và mô mềm hư hỏng, nâng cao sức khỏe xương khớp. Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, thức ăn quá mặn hoặc quá ngọt, đồ uống có cồn và chất kích thích (bia, rượu, cà phê...).

An San