Cách chữa trị thai lưu

Kinh nguyệt của tôi thường 30 đến 31 ngày, trước đó chưa nạo hút thai lần nào, không có bệnh tật gì. Khi mang thai không bị ốm gì cả, chỉ trước đó tôi bị viêm đường tiết niệu chữa khỏi 2 tháng thì bầu.

Xin hỏi nguyên nhân dẫn tới tình trạng thai lưu là gì? Bị thai lưu một lần thì lần sau có bị nữa không? Có cách nào phòng tránh thai lưu không? Chế độ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào để có thể mang thai lần sau được khỏe mạnh? (thanh ngọc).

Trả lời:

Thai lưu là tình trạng trứng đã vào tổ nhưng không phát triển được, thai chết nhưng còn lưu lại trong tử cung chưa bị đẩy ra ngoài. Thời gian lưu có thể lâu hàng tuần, hàng tháng nhưng triệu chứng thai nghén biến mất, có máu đen ra ở âm đạo, không đau bụng. Khám thấy cổ tử cung hơi chắc và hơi to ra, thân tử cung trở nên nhỏ hơn so với tuổi thai và mềm không đều. Siêu âm không có tim thai...

Trong Đông y, nguyên nhân gây thai lưu do nội tiết có vấn đề. Bạn có vòng kinh đều, không bệnh tật gì nhưng nguyên nhân chính gây thai lưu là do can huyết nhiệt (máu nóng).

Theo tôi, trường hợp của bạn trước tiên sẽ dùng thuốc đông y để thanh can, huyết nhiệt, thay đổi nội tiết, giải quyết vấn đề từ gốc, sau đó mới nên để có thai. Quá trình điều chỉnh lại nội tiết cần kiên trì uống thuốc từ 1 đến 2 tháng.

Quan trọng nhất là cần giải quyết vấn đề về nội tiết. Còn ăn uống, nghỉ ngơi chỉ là những yếu tố thêm vào, mặc dù nó cũng rất quan trọng với quá trình mang thai của người phụ nữ.

Chúc bạn khỏe.

Lương y Phó Hữu Đức

Chủ tịch Hội đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội