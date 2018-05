Cách giúp giảm vết nhăn

Chìa khóa để có vóc dáng và làn da đẹp / Cách tự nhiên giảm sẹo do mụn trứng cá

Dưới đây là những cách có thể bạn không ngờ tới giúp hạn chế dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên làn da:

Nằm ngửa khi ngủ

Ngủ ở một tư thế nhất định từ đêm này qua đêm khác có thể dẫn tới các "dấu vết giấc ngủ" - vết nhăn. Vết này sẽ hằn lên bề mặt trên cùng của da và sẽ không thể mờ đi sau này. Nằm ngủ ngửa thường tạo nếp nhăn ở má và cằm, trong khi nằm úp sẽ khiến bạn có những rãnh sâu trên trán, chân mày. Để giảm việc xuất hiện các vết nhăn mới, hãy nằm ngửa.

Ăn nhiều loại cá như cá hồi

Cá hồi (cùng nhiều loại cá nước lạnh khác) là nguồn protein tuyệt vời, một trong những viên gạch xây dựng nên bức tường làn da khỏe, đẹp. Đây cũng là nguồn axit béo omega-3 rất tốt. Các chuyên gia cho rằng các axit béo cần thiết giúp nuôi dưỡng da và giúp da mềm mại, tươi trẻ, hạn chế các nếp nhăn.

Đừng nheo mắt - hãy dùng kính khi đọc

Thể hiện một biểu cảm hết lần này qua lần khác - chẳng hạn như nheo mắt - gây quá tải cho các cơ mặt, tạo thành vết hằn dưới bề mặt da. Rốt cục, các vết hằn này sẽ trở thành vết nhăn. Hãy mở to mắt bằng cách: Đeo kính khi đọc sách nếu cần. Đừng quên đầu tư cho kính chống nắng, để bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và giúp bạn không nheo mắt.

Bôi kem chứa AHA

Những axit tự nhiên này đẩy bỏ bề mặt trên cùng của lớp da chết, thu gọn lỗ chân lông, làm mờ vết nhăn, đặc biệt là ở xung quanh mắt. Và dạng mạnh nhất của AHA có thể giúp thúc đẩy sự sản sinh collagen. Sử dụng AHA có thể làm da bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng, vì vậy, cần bôi kem chống nắng dày mỗi ngày.

Đừng rửa mặt quá mức

Trên da mặt có lượng chất ẩm và dầu tự nhiên giúp bảo vệ da khỏi các nếp nhăn. Rửa mặt quá thường xuyên tức là bạn đã lấy đi lớp bảo vệ này. Trừ phi loại xà phòng rửa mặt của bạn có chứa chất làm ẩm, tốt hơn, nên sử dụng gel hay kem rửa mặt để thay thế.

Dùng vitamin C

Một số nghiên cứu cho thấy những loại kem chứa vitamin C có thể thúc đẩy sự sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và UVB, giúp giảm các đốm sẫm màu và vùng da không đồng đều, giảm nốt đỏ. Dù vậy, bạn phải sử dụng sản phẩm chăm sóc da với loại vitamin C đúng. Axit L-ascorbic có thể là liệu pháp giảm vết nhăn tốt nhất. Bạn cũng có thể thấy vitamin C được ghi trên danh sách thành phần là ascorbyl palmitate.

Chăm sóc da với đậu nành

Đậu này có thể cải thiện cho diện mạo cũng như bảo vệ làn da. Các nghiên cứu cho thấy dùng đậu nành thoa da hay tiêu thụ nó như thực phẩm bổ sung có thể giúp bảo vệ da hay thậm chí là chữa lành một số tổn thương do tác hại của tia nắng. Nó cũng được chứng minh là cải thiện cấu trúc và sự săn chắc của làn da, thậm chí là tạo sự đều màu cho da.

Thay cà phê bằng cacao

Hãy thử một loại đồ uống giảm vết nhăn. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng, cacao với hàm lượng cao hai chất chống oxy hóa (epicatechin và catechin) bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, cải thiện lưu thông máu tới các tế bào da, cung cấp nước và giúp da mềm mại hơn.

Thực hành tốt các bước chăm sóc da cơ bản:

Nếu bạn thực sự muốn giữ làn da trẻ trung, hãy bắt đầu bằng các bước cơ bản nhất. Những lời khuyên này có thể bạn đã nghe đi nghe lại rồi, nhưng vẫn cần nhắc lại bởi chúng thực sự quan trọng:

- Tránh ánh nắng.

- Thoa kem chống nắng.

- Mặc quần áo bảo vệ da khỏi ánh nắng.

- Không hút thuốc.

- Dưỡng ẩm cho da.

