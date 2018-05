Cách hít thở khi chuyển dạ để không đau

Bộ ảnh ghi lại ca sinh con dưới nước / Vượt qua nỗi sợ đau đẻ

Ảnh: Youtube

Trong buổi sinh hoạt tháng 4 của CLB Mẹ và Bé thuộc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe TP HCM, nữ hộ sinh Trần Thị Mỹ Linh (Bệnh viện Hùng Vương) đã giúp các bà mẹ kỹ thuật hít thở trong chuyển dạ để quên đi cơn đau, cổ tử cung mềm và mở tốt, mẹ có thể sinh dễ dàng.

Thực tế, trong lúc vượt cạn, các mẹ cảm thấy rất đau nên dễ rơi vào tình trạng căng thẳng. Việc chống lại cơn đau bằng cách khóc lóc hay chửi bới chỉ khiến mẹ thêm stress, cổ tử cung không giãn nở tốt và càng khó sinh. Bà Mỹ Linh khuyên, để điều chỉnh hệ thần kinh tự động đáp ứng với căng thẳng về tâm lý và thể chất xảy ra trong khi sinh, các mẹ nên hít thở theo từng cơn co của tử cung. Bên cạnh đó, hít thở đúng cách còn giúp tăng tối đa hiệu quả hô hấp, giúp duy trì lượng oxy thỏa đáng cho mẹ và con.

1. Thở chậm, sâu

Kiểu thở này được dùng trong giai đoạn cổ tử cung mở dưới 3 cm. Khi có cơn co tử cung, mẹ hãy bắt đầu bằng hơi thở sâu, rồi thở ngực chậm sâu (hít bằng mũi rồi thở ra bằng miệng, thở chậm rãi, đều đặn) và chấm dứt với một hơi thở sạch khi đã hết cơn co. Thở đúng là khi hít vào thì bụng phình lên, khi thở ra thì bụng xẹp xuống. Thở 6-9 nhịp cho một cơn co tử cung khoảng 50 giây.

Cách thở này cũng là một động tác trong yoga. Sau sinh, mẹ cũng có thể thực hiện cách thở này để giúp oxy vào cơ thể nhiều hơn. Khi hít thở chậm sâu, các mẹ có thể thực hiện bất cứ tư thế nào cũng được. Các mẹ càng thư giãn thì việc hít thở càng hiệu quả. Mẹ nên nằm nghiêng hoặc ngồi sẽ tốt hơn. Nằm ngửa thở không tốt vì nó sẽ làm chậm chuyển dạ và hạn chế tuần hoàn nhau thai.

Hít thở sâu sẽ làm giảm bớt sự trở ngại do đáy tử cung cao đè lên cơ hoành và cách thở này được sử dụng trong suốt thời gian chuyển dạ. Mẹ nên tập trung vào một điểm gì đó mà quên đi cơn đau của co tử cung. Điểm trọng tâm này có thể là một vật hay một tranh ảnh đẹp, vui, dễ nhìn thấy.

2. Thở nhanh, nông

Kiểu thở này được sử dụng trong giai đoạn cổ tử cung mở từ 3 đến 6 cm, cơn co đã mạnh hơn, dài hơn và dày hơn, với tần suất khoảng 3 phút một cơn. Khi có cơn co tử cung, bắt đầu với một hơi thở sâu, tiếp đó là thở ngực nông. Khi cường độ cơn co càng lên cao thì càng thở nhanh hơn. Thở chậm lại khi cơn co giảm dần rồi thực hiện một hơi thở sạch khi cơn co chấm dứt.

Kiểu thở này thường khiến miệng nhanh khô, vì thế các mẹ nên mang sẵn một chai nước lọc bên mình. Các sản phụ không nên tập cách thở ở nhà vì sẽ rất nhanh mệt.

3. Thở thổi nến

Khi thở cách này, bạn hãy hình dung như mình đang chuẩn bị thổi nến, một số người còn gọi đây là thở phù phù.

Kiểu thở này được dùng trong giai đoạn chuyển tiếp, khi cổ tử cung mở từ 7 đến 9 cm, cơn co tử cung mạnh, khoảng cách giữa hai cơn co ngắn. Lúc này, sản phụ thường chỉ muốn rặn vì ngôi thai xuống và đè vào trực tràng. Tuy nhiên, nếu rặn sẽ rất nguy hiểm vì cổ tử cung chưa mở ra hoàn toàn. Kiểu thở này giúp làm giảm áp lực từ tử cung đồng thời giúp mẹ tránh rặn sớm.

Khi cơn co bắt đầu, hít một hơi thở sạch, kế đó thở nhanh nông 4 lần rồi thổi mạnh một lần qua miệng, lại tiếp tục thở nhanh nông 4 lần rồi thổi ra. Cứ thế cho đến hết cơn co và chấm dứt với một hơi thở sạch.

4. Rặn

Kiểu thở này nên được dùng trong giai đoạn hai của chuyển dạ, khi cổ tử cung mở trọn vẹn và người mẹ đã muốn rặn. Mẹ nằm ngửa, người cong hình chữ C. Nữ hộ sinh lưu ý, mẹ không nên ngửa đầu ra la hay chống cơn đau bằng cách cắn môi đến chảy máu, vì như thế sẽ không đủ lực để tống bé ra ngoài.

Khi có cơn co, lấy 2 hơi thở sâu, kế đó hít một hơi dài, giữ hơi và bắt đầu rặn. Cách rặn giống như khi rặn đi vệ sinh. Khi rặn, mẹ nên tựa cằm vào ngực, mắt nhìn xuống rốn. Hết hơi, mẹ nên rặn tiếp và hít một hơi thở sâu khác. Giữ hơi và tiếp tục rặn, đến khi hết cơn co tử cung.

Bà Mỹ Linh cho biết, nếu mẹ không mắc bệnh lý gì và có khung chậu bình thường thì chỉ sau khoảng 3 lần rặn là em bé đã ra ngoài.

Xem clip hướng dẫn cách thở đẻ không đau



Hướng dẫn sản phụ tập hít thở khi chuyển dạ tại Bệnh viện Hùng Vương

Kim Kim

Clip: YouTube