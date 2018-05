Cách khắc phục các triệu chứng khô mắt

Khô mắt là tập hợp các bệnh liên quan đến nước mắt và bề mặt nhãn cầu. Khô mắt thường phối hợp với sự tăng thẩm thấu của phim nước mắt và quá trình viêm nhiễm của bề mặt nhãn cầu. Bệnh gây ra các triệu chứng khó chịu như cộm, xốn, cay, rát, khó nhắm mở, ngứa, đỏ, mỏi, nhức mắt, rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng, càng chớp càng rát, chảy nước mắt, mắt mỏi và buồn ngủ...

Trong vòng một phút, mắt người chớp 12-18 lần, mỗi lần chớp, nước mắt được tiết ra bao phủ lên bề mặt mắt. Dân văn phòng sử dụng máy vi tính nhiều, ngồi phòng điều hòa lại ít chớp mắt là đối tượng dễ bị khô mắt. Hội chứng khô mắt cũng xuất hiện ở bệnh nhân sau mổ Lasik 6 tháng và người dùng kính sát tròng.

Màng phim nước mắt gồm 3 lớp. Lớp nhầy trong cùng do tế bào chế nhầy của biểu mô kết mạc tiết ra, có nhiệm vụ hút lớp nước vào giác mạc, giảm sức căng bề mặt nhãn cầu, bảo vệ và chống nhiễm khuẩn. Lớp nước ở giữa do tuyến nước mắt phụ tiết ra, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng bề mặt nhãn cầu, cung cấp oxy, làm sạch và làm ướt bề mặt nhãn cầu. Lớp mỡ ngoài cùng, do tuyến Meibomius tiết ra, giúp bôi trơn bề mặt, giảm sự bốc hơi của nước mắt.

Màng phim nước mắt được trải đều và tái tạo sau mỗi lần chớp mắt. Cả 3 thành phần này luôn cân bằng nhau, nếu thiếu một trong số chúng sẽ gây mất ổn định nước mắt, dẫn đến khô mắt.

Nước mắt tiết theo 2 cách. Tiết nước mắt cơ bản có tác dụng giữ cho mắt trơn đều và tiết nước mắt phản xạ khi cần phản ứng với các chất kích thích mắt. Tiết nước mắt phản xạ chứa nhiều nước, nhưng ít chất nhầy và dầu hơn tiết nước mắt cơ bản. Mắt khô sẽ tiết nước mắt phản xạ nhiều hơn, tuy nhiên, nước mắt này không chất lượng nên không thể cải thiện tình trạng khô mắt. Dưới đây là những cách đơn giản và hiệu quả khắc phục tình trạng khô mắt.

- Sử dụng thuốc nhỏ mắt có độ nhờn cao: Có nhiều loại thuốc nhỏ trị khô mắt và bổ sung độ nhờn. Tuy nhiên, nên sử dụng loại có độ nhờn cao nhưng không có chứa chất bảo quản, nhằm giúp bảo vệ bề mặt nhãn cầu, bổ sung và duy trì độ ẩm cho mắt, hạn chế nước mắt bốc hơi.

- Chớp mắt thường xuyên: Mắt luôn cần được nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút làm việc. Bạn nên chớp mắt chậm và nhiều lần, giúp nước mắt được trải đều và làm ẩm bề mặt giác mạc.

- Đeo kính bảo vệ mắt: Bạn nên đeo kính ôm bảo vệ mắt, tránh để mắt làm việc nhiều. Với kính áp tròng, nên chọn và sử dụng kính đúng cách. Ngoài ra, nên sử dụng kính bơi để hạn chế mắt tiếp xúc với hóa chất trong nước hồ bơi.

- Uống nhiều nước: Lượng nước uống nên duy trì 1,5-2 lít mỗi ngày.

- Chườm hoặc massage mắt: Massage nhẹ nhàng giúp mắt được thư giãn và nhanh chóng phục hồi chức năng.

An San