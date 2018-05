Cách nào để bé không thức khuya

Bé 4 tuổi hay trằn trọc khó ngủ / Những lý do khiến bé ít ngủ

Thường buổi tối, khi cả nhà đã ngủ bé vẫn nằm im nhưng không ngủ. Buổi trưa ở trường con cũng vậy. Hiện sức khỏe của bé bình thường, phòng ngủ của cháu thoáng, sạch sẽ, có đèn ngủ, có ba mẹ ngủ chung. Xin bác sĩ tư vấn giùm. (Chúc)

Ảnh minh họa: Projectnursery.com.

Trả lời:

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Đặc biệt, giấc ngủ đối với trẻ nhỏ không những đảm bảo cho việc phát triển thể chất mà còn làm cho bé được sảng khoái, vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động phù hợp lứa tuổi. Ở trẻ 6 tuổi, trung bình một ngày cần ngủ 10-12 tiếng hoặc hơn. Nếu bé khó ngủ bạn có thể lưu ý một số vấn đề sau:

- Hiện tại bé có vướng mắc gì về sức khỏe không, cân nặng chiều cao của bé phát triển như thế nào, có bị thiếu cân, thiếu chiều cao không, vì suy dinh dưỡng cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng biếng ăn, làm bé mệt mỏi và khó ngủ…

- Chế độ ăn uống của bé có đầy đủ không, nếu bé ăn ít hoặc ăn quá no, sát giờ ngủ cũng khó ngủ do đói ăn hoặc do bụng ấm ách.

- Phòng ngủ ngoài việc thoáng đãng sạch sẽ, cần yên tĩnh, có ánh sáng tối thiểu.

- Bé cần có sự quan tâm vỗ về của người mẹ lúc ngủ.

Để khắc phục việc con khó đi vào giấc ngủ, bạn có thể:

- Nếu bé bị thiếu cân nặng, chiều cao, ăn uống không đủ cần quan tâm cho bữa ăn đa dạng thực phẩm, thay đổi món ăn. Trước khi ngủ khoảng 30 phút đến một tiếng, có thể uống thêm cốc sữa để tăng thêm năng lượng và chất dinh dưỡng trong đêm dài.

- Buổi tối sau bữa ăn cơm khoảng một tiếng, bạn có thể tắm cho bé để cháu có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và cơ thể sạch sẽ mát mẻ cũng làm bé mau buồn ngủ.

- Cố gắng thay đổi giờ ngủ cho bé, tất nhiên bây giờ bé lớn hơn nên việc thay đổi sẽ khó hơn với trẻ nhỏ, nhưng cần kiên trì. Cần có sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình như phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, tối và yên tĩnh. Nếu cho bé ngủ sớm mà các thành viên khác trong gia đình vẫn bật đèn sáng hoặc có nhiều tiếng ồn chắc chắn bé sẽ khó ngủ. Đặc biệt các bé đều rất mong muốn có sự vỗ về, massage của mẹ, hoặc bạn có thể đọc hoặc kể chuyện cho bé với giọng nhẹ nhàng thủ thỉ chắc bé sẽ cảm thấy bình yên và buồn ngủ.

- Cố gắng cho bé ngủ sớm trước 22h vì thời điểm đó cơ thể sẽ tiết ra nhiều hoóc môn kích thích tăng trưởng, giúp bé phát triển được tốt hơn. Bé đi ngủ sớm thời gian ngủ sẽ được nhiều hơn, sáng hôm sau chắc sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh vui vẻ hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội