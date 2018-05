Cách nhận biết sớm và trị chứng tăng động cho con

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm Egaruta

Thành phần: an tức hương: 105mg; cao câu đằng: 75mg; taurine: 100mg; magiê: 7,5mg; Gaba: 25mg

Công dụng:

- Trấn an tâm thần, giúp hỗ trợ giảm tăng động, rối loạn giấc ngủ, cải thiện độ tập trung chú ý.

- Hỗ trợ giảm nguy cơ các cơn co cứng, co giật, động kinh, triệu chứng rối loạn tâm thần, rối loạn cảm giác, đau đầu hoặc co giật do các nguyên nhân khác.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý, không kiểm soát được hành vi, rối loạn cảm xúc, rối loạn giấc ngủ.

- Người mắc bệnh động kinh, người bị co giật do các nguyên nhân: sốt cao, do tổn thương não sau chấn thương, u não, viêm não, tai biến mạch máu não.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Trung Mỹ

Điện thoại: 024.3775.9051

Website: trungmyjsc.com.vn

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: 01906/2017/XNQC - ATTP, cấp ngày 11/12/2017 do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp.