Cảm và cúm khác nhau như thế nào

Hầu như ai trong đời cũng từng bị cảm (cold) và cúm (flu), đặc biệt ở trẻ em, khi thời tiết thay đổi. Hai bệnh này có nhiều điểm giống và khác nhau.

Bệnh cảm

️Bệnh do siêu vi gây ra. Có khoảng 100-200 virus gây bệnh cảm.

️Triệu chứng toàn thân thường là mỏi cơ, mệt mỏi, kiệt sức, đau đầu, sốt và triệu chứng ở phổi như khó thở, đau ngực. Các triệu chứng này diễn ra nhẹ.

️Triệu chứng tại chỗ đường hô hấp trên như hắt xì, sổ mũi, nghẹt mũi, ho, đau họng diễn ra rầm rộ.

️Bệnh tự hết sau 7 ngày, không biến chứng.

Không có thuốc điều trị và vắcxin dự phòng cảm. Khi mắc bệnh, chủ yếu nâng cao tổng trạng hoặc điều trị triệu chứng tại chỗ.

Ảnh: health.

Bệnh cúm

️Nguyên nhân do siêu vi nhưng virus gây bệnh cúm gồm 3 chủng cúm là A, B và C. Trong đó cúm A và B là thủ phạm chủ yếu gây bệnh.

️Triệu chứng toàn thân gồm mỏi cơ, mệt mỏi, kiệt sức, đau đầu , sốt và triệu ở phổi gồm khó thở, đau ngực, diễn ra rầm rộ.

️Triệu chứng tại chỗ đường hô hấp trên thường là sổ mũi, nghẹt mũi, ho, đau họng, diễn tiến nhẹ.

️Tiên lượng bệnh có thể biến chứng gây tử vong, lây lan, tạo dịch trong cộng đồng.

Hiện có thuốc điều trị và vắcxin dự phòng cúm.

Đường lây truyền bệnh cảm, cúm

Cả cúm và cảm đều là bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây từ người này sang người khác qua dịch tiết ở đường hô hấp của người bệnh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, khi đụng vào bề mặt bàn, tay cầm cửa, thang máy, thang cuốn...

Phòng bệnh cảm, cúm

️Hiện có vắcxin chủng ngừa cúm nhưng chưa có vắcxin ngừa bệnh cảm. Có nhiều loại virus cúm và chúng luôn biến đổi. Mỗi năm một loại vắcxin cúm mới được bào chế để phòng chống ba hoặc bốn chủng virus có khả năng gây bệnh trong mùa sắp đến. Người lớn nên chủng ngừa cúm một lần mỗi năm, với một mũi chích duy nhất, hiệu quả bảo vệ khoảng 70%.

️Bệnh cúm có thể do loại virus không chứa trong vắcxin gây ra. Do đó ngay cả khi bạn đã chủng ngừa vẫn cần lưu ý phòng bệnh. Người đã chủng ngừa nếu mắc bệnh cúm do virus khác thì triệu chứng cũng nhẹ hơn chưa tiêm phòng.

️Gió và lạnh không phải nguyên nhân gây bệnh cảm cúm mà chỉ là yếu tố khởi phát bệnh. Cần giữ ấm cơ thể, ăn uống tập luyện tăng cường sức đề kháng, rửa tay thường xuyên với xà phòng, đeo khẩu trang khi ở nơi đông người... để phòng ngừa bệnh.

Bác sĩ Lê Nguyễn Khánh Duy