Căn bệnh dị dạng sinh dục của trùm phát xít Hitler

Các nhà sử học kết luận Hitler mắc chứng bệnh có tên hypospadias khiến bộ phận sinh dục nhỏ bất thường, New York Post dẫn lời tác giả cuốn Hitler’s Last Day: Minute by Minute là Jonathan Mayo và Emma Craigie. Căn bệnh này nghiêm trọng đến mức khiến đàn ông không thể đi tiểu bình thường, gặp khó khăn trong chuyện phòng the và hay đi kèm hiện tượng tinh hoàn lạc chỗ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ, bệnh nhân hypospadias thường phải ngồi để giảm bớt khó chịu.

Hitler bị cho mắc hai dị dạng bộ phận sinh dục là ẩn tinh hoàn và chứng hypospadias. Ảnh: NY Post.

2 tháng trước, nhà sử học người Đức Peter Fleischmann tuyên bố phát hiện bằng chứng cho thấy Hitler chỉ có một bên tinh hoàn. Những tài liệu cho thấy Theodor Morell, bác sĩ riêng của Hitler từng kê toa thuốc cho Quốc trưởng gồm hormone, amphetamine và cocaine để thúc đẩy ham muốn tình dục. "Tuy nhiên tôi vẫn cho là Adolf Hitler có quan hệ tình dục bình thường với phụ nữ", kiến trúc sư thời Đức Quốc Xã Albert Speer nói.

Các nhà sử học nhận định, dị dạng về cơ thể có thể là lý do khiến Hitler để lại di chúc yêu cầu thi hài của mình phải được hỏa táng.

Nhật Minh