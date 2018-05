Căn bệnh khiến nam giới không thể sex

'Yêu' thế nào để dễ thụ thai

Theo Express, bệnh Peyronie được bác sĩ phẫu thuật người Pháp Francois De La Peyronie mô tả vào năm 1743, về sau người ta lấy tên ông để đặt tên cho bệnh. Trong hầu hết trường hợp, người mắc bệnh Peyronie bị cong vẹo, rút ngắn dương vật, đau khi cương cứng và khó thực hiện chức năng ân ái. Đây là một trong những căn bệnh tàn phá đời sống tình dục của nam giới.

Một cuộc khảo sát của tổ chức từ thiện Hiệp hội Dupuytren của Anh tiến hành ở 185 người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh Peyronie, trong đó 24% người bệnh không còn hoạt động tình dục. Số còn lại thừa nhận bị trầm cảm sau khi biết mắc bệnh và cho biết căn bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của họ.

Tiến sĩ Noelle Robertson, chuyên gia tư vấn tâm lý học lâm sàng cho biết: "Peyronie là bệnh gây đau khổ cho cả hai phái. Nó tác động xấu nhất đến chất lượng cuộc sống lứa đôi. Ngoài tác động tiêu cực đến hoạt động tình dục và sự thỏa mãn, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, lòng tự trọng và sự nam tính của nam giới".

Ảnh: Express.

Các chuyên gia cho biết, hiện nguyên nhân gây bệnh Peyronie vẫn chưa được làm rõ, nhưng người ta tin rằng chấn thương dương vật, chẳng hạn như một chấn thương tình dục có thể gây bệnh. Ngoài ra, huyết áp cao và thuốc điều trị huyết áp cao, thiếu hụt vitamin E, rối loạn tổng hợp sợi collagen, di truyền cũng được đưa vào nhóm yếu tố nguy cơ.

Cơ chế gây bệnh được cho là do phản ứng tạo xơ bất thường do những vi chấn gây ra. Các vi chấn có thể xảy ra khi dương vật đang cương và bị gập lại, hay dùng tay bẻ dương vật. Vi chấn làm hai lớp sợi dọc và sợi ngang của màng trắng bao quanh thể hang bị tách ra, gây viêm rồi tạo xơ, và những sợi xơ mới tạo thành không xếp theo chiều ngang và dọc mà xếp theo đủ mọi hướng. Mảng xơ này khiến dương vật không thể co giãn dễ dàng khi cương.

Bệnh thường gặp nhất ở độ tuổi từ 41 đến 60. Khoảng 30% người mắc bệnh Peyronie có yếu tố di truyền và các yếu tố khác liên quan đến mô cứng như những bệnh co thắt Dupuytren ở bàn tay và bệnh Edderhose ở bàn chân.

David Ralph, bác sĩ tư vấn tiết niệu cho biết, người bị bệnh Peyronie không nên giấu giếm mà cần được điều trị. Dấu hiệu chủ yếu thường thấy là dương vật bị cong từ từ hoặc vặn lại thành góc, lúc cương cứng bị đau. Bệnh Peyronie không khó chẩn đoán, tuy nhiên không phải cứ cong dương vật là bị bệnh này. Các phương pháp điều trị như thuốc uống, tiêm để phá vỡ các mảng bám và chiêu thức cuối cùng là phẫu thuật.

Thu Hiền