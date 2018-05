Cẩn thận khi chọn sữa cho trẻ

"Vi khuẩn độc" trong sữa mới đây khiến không ít người hoang mang trước sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Sự việc bắt đầu khi Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand phát hiện các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ có chứa whey proterra bị nhiễm clostridium botulinum. Những sản phẩm này đã xuất khẩu sang một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sau đó, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã công bố thông tin và yêu cầu các hãng sữa thu hồi các lô sữa đã được nhập và tiêu thụ trên thị trường.

Các sản phẩm sữa cần được kiểm tra kỹ trước khi đưa ra thị trường. Ảnh minh họa.

Những thông tin về sữa chứa chất clostridium botulinum đang khiến các bà mẹ nuôi con nhỏ hoang mang, bởi đây là loại sữa khá phổ biến ở Việt Nam. Nhiều phụ huynh sau khi biết thông tin đã giật mình: "Con tôi uống loại này, không biết có bị ảnh hưởng gì không?", chị Lê Thị Nga ở Hoàng Cầu, Hà Nội có con gái gần 2 tuổi, nói. Nhiều bà mẹ còn lo lắng không biết nên chọn loại sữa nào cho con, vì "hết hãng sữa này đến hãng sữa kia lộ thông tin mất an toàn", chị Hương ở Gò Vấp, TP HCM, tâm sự.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh sữa ở Việt Nam báo cáo về nguồn nguyên liệu sữa. Một số cơ sở sản xuất, phân phối những sản phẩm uy tín của Việt Nam đồng loạt lên tiếng trước thực trạng chủng loại sữa tràn lan, không rõ nguồn gốc đang trôi nổi trên thị trường. Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, đơn vị chuyên phần phối các sản phẩm sữa Physiolac cho rằng, đây là việc cần thiết để người tiêu dùng nhận biết rõ hơn về độ an toàn của các sản phẩm sữa. Chỉ khi xác định được đâu là căn nguyên của sữa không đạt chuẩn và cần đề phòng những sản phẩm nào, các mẹ mới chọn được sữa an toàn cho con.

Tọa đàm về sữa sạch do nhãn hiệu sữa Physolac tổ chức mới đây.

Buổi tọa đàm về sữa an toàn cho bé diễn ra mới đây, một số chuyên gia về dinh dưỡng cũng cho biết sản phẩm sữa Physiolac được nhập khẩu chính ngạch, nguyên hộp từ Pháp đã được tiến hành phân tích mẫu thử tại Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế Hà Nội). Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh, kim loại nặng đều đảm bảo an toàn. Hàm lượng protein, chất béo, chất xơ, carbonhydrat… đều trong ngưỡng an toàn và phù hợp. Với 110 năm kinh nghiệm và sản xuất, Gilbert nghiên cứu và sản xuất loại sữa mát cho trẻ em, vị ngọt tự nhiên (không có đường mía), giúp tiêu hóa và hấp thu tốt các dưỡng chất.

Ngọc Bích