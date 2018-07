Cẩn trọng khi dùng sản phẩm chống muỗi cho trẻ

Những mối nguy hiểm khi côn trùng cắn trẻ nhỏ / Việt Nam xếp thứ 3 thế giới về bệnh sốt xuất huyết

Các sản phẩm chống muỗi cho trẻ trên thị trường hiện nay bao gồm chai xịt, kem bôi, tinh dầu, sáp lăn và dụng cụ dưới dạng hỗ trợ như vòng đeo, miếng dán. Hầu hết sản phẩm xuất xứ nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và được quảng cáo chiết xuất từ thiên nhiên: tinh dầu tràm, sả, chanh, bạch đàn...

Bác sĩ Ngô Minh Vinh, giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết không phải sản phẩm chống muỗi nào cũng sử dụng hiệu quả như quảng cáo. Một số sản phẩm hiện nay vẫn chưa được kiểm định thành phần, công dụng cũng như tác hại khi sử dụng.

Trong đó, kem chống muỗi có thể chứa hóa chất gây tổn hại làn da trẻ. Do làn da trẻ còn non nớt nên tổn thương da thường nặng hơn so với người lớn như loét da, bội nhiễm vi khuẩn, teo nứt da, nặng có thể gây sẹo.

Theo bác sĩ Vinh, có nhiều loại hoạt chất trong tinh dầu gây khó thở, ức chế thần kinh khi bị hấp thu vào máu với nồng độ cao. Mức độ nặng có thể làm trẻ trụy tim dẫn đến tử vong. Tinh dầu như tràm, sả, chanh phải được chiết xuất đúng quy trình với nồng độ hòa tan thích hợp mới phát huy hiệu quả ngăn muỗi. Thông thường hương có tác dụng trong thời gian khoảng 1,5 đến 2 giờ.

Các loại vòng đeo, miếng dán có kích thước khá nhỏ. Trẻ có thể nhầm tưởng là đồ chơi nên cắn, nhai hoặc nuốt. "Nguy cơ gây hại tùy thuộc vào loại hoạt chất trẻ dính phải, như bỏng rát, lở loét niêm mạc miệng và đường tiêu hóa. Khi ấy cha mẹ cho trẻ súc miệng, uống nhiều nước và đưa đến cơ sở y tế gần nhất", ông Vinh nói.

Các sản phẩm chống muỗi cho trẻ được quảng cáo có chiết xuất từ thiên nhiên như tinh dầu tràm, sả, chanh, bạch đàn... không gây ảnh hưởng cho da trẻ. Ảnh: Cẩm Anh

Phụ huynh nên hạn chế lạm dụng các sản phẩm chống muỗi để tránh gây bệnh cho con. Tuy nhiên, bác sĩ Vinh cho rằng, trong trường hợp cần thiết phải sử dụng như đến nơi lạ, du lịch xa, trong bụi cây, rừng, sống ở vùng có dịch sốt xuất huyết… thì mọi người nên lưu ý:

- Không sử dụng bất cứ sản phẩm nào cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hầu hết sản phẩm chống muỗi chỉ dành cho trẻ trên 4 tuổi.

- Chọn các sản phẩm chống muỗi có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp độ tuổi trẻ. Tốt nhất nên mua trong nhà thuốc uy tín để tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ, dược sĩ.

- Cha mẹ hạn chế bôi kem lên da trẻ, nhất là gần miệng. Nên bôi lên quần áo hoặc lên giường của trẻ. Với loại xịt, chú ý tránh vương vào mắt, mũi, miệng.

- Tuyệt đối không bôi, xịt thuốc vào các vùng da hở như vết thương, nốt muỗi đốt đã gãi trầy xước.

Cẩm Anh