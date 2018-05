Cẩn trọng khi trẻ nhiễm giun kim

Nhiễm giun kim có thể khiến giảm trí nhớ, thiếu tập trung, suy dinh dưỡng, rối loạn thần kinh, chậm phát triển trí tuệ…, thậm chí viêm phụ khoa. Giun kim là một loại giun nhỏ, sống chủ yếu ở đường tiêu hóa. Giun kim cái thường ra rìa hậu môn để đẻ trứng, mỗi lần đẻ trứng sẽ kích thích niêm mạc hậu môn gây ngứa, sưng tấy. Ở các trẻ gái, giun kim có thể mang theo phân từ hậu môn chui vào âm đạo gây viêm nhiễm âm hộ, âm đạo. Loại giun này sinh sôi nhanh, ở điều kiện thuận lợi (tại nếp nhăn hậu môn), trứng giun kim phát triển thành ấu trùng sau 6-8 giờ và có khả năng lây nhiễm khi đi vệ sinh. Trẻ có giun kim đang đẻ ở hậu môn dễ bị tái nhiễm, do dùng tay gãi hậu môn rồi bốc thức ăn hoặc mút tay.

Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố môi trường và khí hậu, việc cha mẹ không vệ sinh và tẩy giun đúng cách cho con là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ mắc giun kim. Đây cũng là vấn đề được quan tâm trong chương trình "Tẩy giun cộng đồng 6116" do Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương (NIMPE) phát động, nhằm khuyến khích người dân tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần, vào ngày 6/1 và 1/6 hàng năm.

Trong đợt triển khai ngày 6/1, hơn 11.000 phụ huynh được tham gia khảo sát và tư vấn tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cho trẻ. Kết quả cho thấy, có 56,4% phụ huynh không tẩy giun định kỳ cho trẻ; trong đó có 4,1% chưa bao giờ tẩy giun cho con; 9,9% phụ huynh không nhớ và gần 42,5% trẻ được tẩy giun trước đó hơn một năm.

Học sinh thi tìm hiểu trong chương trình "Tẩy giun cộng đồng 6116".

Khí hậu Việt Nam nắng nóng, độ ẩm không khí cao vào các tháng 5 và 6, khiến cho các loài vi khuẩn gây bệnh và ký sinh trùng truyền bệnh bùng phát mạnh. Đây cũng là khoảng thời gian trẻ nghỉ hè và ăn uống tự do, tạo điều kiện cho các loại trứng giun thâm nhập cơ thể. Do đó, trẻ cần được tẩy giun để phòng chống các bệnh do nhiễm giun gây ra.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương kêu gọi ngườ idân tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần để bảo vệ sức khỏe.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, ngoài việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, người dân cần chủ động tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần và duy trì thành thói quen bắt buộc. Đồng thời, nên chọn các thuốc tẩy giun chứa 500mg hoạt chất mebendazole, có tính tẩy hiệu quả và an toàn cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể tẩy giun bằng các loại thuốc có mùi vị trái cây hoặc vị sôcôla để khuyến khích sự hợp tác của bé.

Polymorph C có hoạt tính tẩy giun cao nhất (biểu đồ trái). Liều gây độc trung bình (LD50) càng cao thì càng ít gây độc tính (biểu đồ phải).

Mebendazole làm tê liệt hoặc làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của giun, khiến giun tự chết đi và tự phân giải theo đường phân. Mebendazole có ba dạng hình thù là polymorph A, B và C. Polymorph C được giới y khoa đánh giá có hoạt tính tẩy giun và độ an toàn cao hơn polymorph B, giúp hạn chế tác dụng phụ và biến chứng.

