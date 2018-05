Cảnh giác dấu hiệu bệnh gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ dễ dẫn đến xơ, ung thư gan / Loại nước giúp tẩy độc gan sau khi uống rượu

So sánh gan khỏe và gan nhiễm mỡ.

Theo y văn, gan nhiễm mỡ không phải là biểu hiện của một bệnh lý mà của nhiều bệnh lý gộp lại. Ở người bình thường, lượng mỡ trong gan rất thấp. Nó chỉ chiếm khoảng từ 2 cho tới 4% trọng lượng của gan (mỡ bao gồm các phospholipid, cholesteron, trigyceride, axít béo). Gan nhiễm mỡ là khi tế bào gan có chứa nhiều các giọt mỡ và bong bóng mỡ. Việc tăng lượng mỡ bên trong gan có khả năng dẫn đến viêm gan do mỡ và xơ gan.

Tùy nguyên nhân gây bệnh khác nhau mà lượng mỡ tích tụ bên trong gan cũng khác nhau. Về cơ bản người ta phân chia 3 cấp độ: Lượng mỡ chiếm khoảng 5 đến 10% là mức độ thấp, mức độ cao hơn là 10 đến 20%. Trên 30% được xem là tình trạng đáng báo động.

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt cho biết gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh nguy hiểm gây nhiều biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng con người. Những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thường mệt mỏi, các hoạt động đều trở nên chậm chạp, cơ thể luôn cảm thấy khó chịu hay buồn nôn làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của người bệnh. Khi đi khám có thể thấy lá gan bị sưng to hơn bình thường. Một số trường hợp có thể bị vàng da.

Nếu lá gan chỉ bị nhiễm mỡ thôi thì không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, khi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể phát hiện ra sự bất thường và tự động loại bỏ các tế bào gan nhiễm mỡ hư hỏng sẽ khiến cho bạch cầu trong máu xuất hiện khắp lá gan gây ra viêm gan. Gan bị viêm lâu ngày sẽ dẫn đến xơ rồi chai gan rất nguy hiểm.

Tài liệu y khoa thống kê một số nguyên nhân phổ biến gây viêm gan như sau:

Thói quen ăn uống kém khoa học

Sử dụng quá nhiều chất béo và đường, ăn nhiều đồ ăn nhanh và ít rau củ khiến cơ thể dư thừa năng lượng. Các năng lượng ấy không được sử dụng hết sẽ chuyển hoá thành mỡ và tích tụ tại gan. Những người có thói quen lạm dụng bia rượu cũng rất dễ mắc căn bệnh này.

Lười vận động

Đặc biệt ở giới làm việc văn phòng do đặc thù công việc thường phải ngồi liên tục trong nhiều giờ liền và không có thời gian vận động khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa.

Nhiễm hóa chất

Một số người bị gan nhiễm mỡ do chất hóa học trong bia rượu, nhiễm độc phospho, arsenic, chì… Ngoài ra việc sử dụng các loại thuốc như corticide, tetracyclin, thuốc kháng ung thư, hormone sinh dục nữ cũng có thể gây bệnh này.

Do bệnh lý

Bệnh gan nhiễm mỡ còn có thể hình thành do nội tiết, do bệnh tiểu đường, sự oxy hóa axit béo ở gan giảm, rối loạn dinh dưỡng…Bệnh cũng có thể do biến chứng của các căn bệnh viêm gan B, C mãn tính gây ra.

Thi Trân