Cảnh giác khi 'cậu nhỏ' đau thắt như đau tim

Sợ hãi mỗi lần “lâm trận”

Công việc của anh Nam Cường (quận 3, TP HCM) rất bận rộn, căng thẳng và thường xuyên phải đi công tác vì thế vợ anh rất thiệt thòi trong chuyện “chăn gối”. Hơn ai hết, anh Cường hiểu điều đó nên thường cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ khi ở nhà. Anh luôn cố gắng duy trì khẩu hiệu “chất lượng hơn số lượng” nên dù một tháng đi công tác 20 ngày, anh cũng chưa bao giờ bị vợ phàn nàn về chuyện vợ chồng. Sự hài lòng trong đời sống tình dục khiến vợ anh lúc nào trông cũng tươi tắn, hớn hở, khác hẳn với các bà bạn đồng trang lứa.

Gần đây, công việc của anh Cường không gặp nhiều thuận lợi, các chuyến đi công tác của anh không những dài hơn mà những ngày ở nhà, anh cũng phải thức đêm nhiều hơn, tính cách cũng vì thế mà cáu kỉnh và gắt gỏng hơn. Chuyện “chăn gối” cũng có phần kém mặn nồng hơn trước. Cách đây vài hôm, trong khi “yêu” vợ, đến lúc cao trào, bỗng dưng anh có cảm giác “thằng nhỏ” bị đau thắt như kiểu tim bị nhói lên, anh định cố hoàn thành nốt “nhiệm vụ” nhưng cơn đau khiến anh choáng váng, đành ngừng lại giữa chừng. Khi anh nói triệu chứng, vợ anh rất hốt hoảng, nói anh nên đến bệnh viện khám ngay xem sao, nhưng anh Cường cố trấn an vợ, anh định để một, hai hôm nữa, thử lại xem có bị vậy nữa không, nếu cơn đau tiếp tục xuất hiện anh cũng không thể làm ngơ với nó. Rất may, lần “lâm trận” sau đó, anh Cường không cảm thấy đau nhói nữa, tuy vậy, tâm lý của anh bị ảnh hưởng vì rất sợ cơn đau xuất hiện. Chính vấn đề tâm lý khiến anh không thể “cầm cương” lâu như mọi lần.

Cũng gặp cơn đau thắt “cậu nhỏ” giống anh Cường nhưng anh Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) không chỉ bị một lần mà nó diễn ra rải rác rồi càng ngày càng thường xuyên hơn. Mới đầu, cơn đau chỉ thoáng qua, như cái nhói tim khi anh xuất tinh lâu dần nó vừa đau nhói ở cậu bé, vừa xót khi đi tiểu và các cơn đau ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục. Nhưng vì công việc quá bận và cứ nghĩ rằng cơn đau sẽ tự hết nên lần lữa mãi anh mới chịu đi khám. Khi bác sĩ nói anh có dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu, cần phải làm các xét nghiệm để có kết quả chính xác thì anh mới ngã ngửa. Tuy các bác sĩ đã trấn an rằng ở giai đoạn đầu có thể chữa được, nhưng anh Minh vẫn rất hoang mang và lo lắng.

Nhiều nguyên nhân tạo nên cơn đau

Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, đôi khi "thằng nhỏ" cũng bị đau thắt, giống như chứng nhói ở tim. Ai cũng biết khi ngực có biểu hiện đau nhói là khi chúng ta đang gắng sức làm một việc gì đó. Việc gắng sức này có thể hơi quá cho cơ thể, khiến lượng máu cần thiết để cung cấp ôxy cho tim không đủ do động mạch co hẹp lại. Cùng nguyên lý trên, khi "thằng nhỏ" đau thắt cũng có thể do nó đang làm việc quá sức dẫn đến thiếu ôxy.

Hãy hiểu đơn giản là, khi bạn có dấu hiệu bị đau thắt dương vật, lúc đó máu không lưu thông với lưu lượng vừa đủ do các động mạch bị co hẹp lại. Hậu quả không phải chỉ là một cơn đau nhói mà là “cậu nhỏ” cương cứng khó khăn, thậm chí không thể cương cứng.

Nguyên nhân khiến các động mạch của dương vật bị co hẹp lại có thể là vì:

- Các động mạch bị xơ vữa: do lượng cholesterol tăng quá cao, do hút thuốc, mắc bệnh cao huyết áp không được điều trị đúng cách, chế độ dinh dưỡng mất cân bằng... vốn là các yếu tố gây ra bệnh tim mạch, đều là nguyên nhân khiến các động mạch này bị co hẹp lại.

- Stress: loại hoóc môn ađrênalin gây stress có xu hướng làm co thắt động mạch. Vì thế, những người thường xuyên phải lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, sợ hãi một điều gì đó trong công việc, cuộc sống hay chỉ vì sợ kém “phong độ” trong chuyện “yêu” cũng có thể dẫn đến hiện tượng đau thắt này .

- Một số loại thuốc như thuốc trị huyết áp cao, tiểu đường… cũng có thể là nguyên nhân khiến các động mạch ở "cậu nhỏ" hoạt động không tốt. Tác dụng phụ của các loại thuốc này có thể khiến các động mạch khó giãn ra theo cách thông thường khi bị kích thích. Thậm chí, các loại thuốc này có thể khiến các quý ông gặp khó khăn trong việc cương cứng.

Nếu nó chỉ là cơn đau thoáng qua và hiếm gặp, bạn chỉ cần thay đổi lối sống trước khi cần bác sĩ can thiệp. Hãy hạn chế tối đa việc uống rượu bia hoặc các chất kích thích khác; bỏ thuốc lá; tập luyện thể dục thường xuyên, luôn vui vẻ, thoải mái tinh thần để stress không ghé thăm bạn; giấc ngủ rất quan trọng vì vậy bạn nên ngủ đủ giấc; và thường xuyên khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Nhưng các quý ông nên lưu ý, khi bị trục trặc với khả năng cương cứng, bạn phải lưu ý tới việc các động mạch bị rối loạn. Các động mạch của "thằng nhỏ" bị co hẹp đồng nghĩa với việc các động mạch vành (ở tim) hay các động mạch não cũng bị co hẹp. Nếu sự đau thắt dương vật diễn ra thường xuyên hơn, thì các cơn đau thắt động mạch vành ở tim hay não còn trầm trọng hơn và điều đó thực sự khiến tính mạng bạn gặp nguy hiểm.

Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm khác

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ cũng cảnh báo với các quý ông vì hiện tượng đau khi xuất tinh còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng tình dục, sinh sản của nam giới.

Đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm nhiễm túi tinh, với bệnh này, người ta vẫn có thể tiến hành mọi việc thuận lợi cho đến khi xuất tinh, lúc này túi tinh phải co bóp để phóng tinh dẫn đến cơn đau tột độ. Bệnh này nếu được thăm khám sớm, bạn chỉ cần điều trị bằng thuốc là có thể khỏi. Tuy nhiên, xuất tinh đau cũng có thể là biểu hiện của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Vì ống dẫn tinh đưa tinh dịch vào niệu đạo nằm trong tuyến tiền liệt, nên khi bộ phận này gặp nạn, khả năng tình dục cũng bị ảnh hưởng, biểu hiện bởi hiện tượng đau khi xuất tinh. Vì thế nếu thấy cơn đau thường xuyên diễn ra, chúng ta nên đi khám ngay để có hướng điều trị tốt vì bệnh này có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Ngoài ra, nếu cơn đau đi kèm với các biểu hiện khác như ra dịch bất thường, ngứa ngáy, khó chịu thì bạn nên nghĩ đến việc bạn đang mắc một số bệnh khác như: nhiễm nấm candida, nhiễm trùng đường tiểu, niệu đạo hẹp, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm niệu đạo... Vì thế, khi thấy các hiện tượng đau đớn bất thường trong quan hệ tình dục, điều đầu tiên và duy nhất mà bạn nên làm đó là đến bệnh viện chuyên khoa để khám và chữa bệnh kịp thời. Không nên ngại ngùng, sỹ diện, không đi khám bệnh vì điều đó chỉ khiến bệnh trở nên trầm trọng và việc chữa trị sẽ kéo dài hơn, vừa tốn kém, vừa mất thời gian.

