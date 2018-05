Cắt gần 2 mét ruột cứu sống bà cụ 75 tuổi

Bệnh nhân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) tối 23/1 trong tình trạng nguy kịch, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt sâu, đau bụng dữ dội. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh choáng nhiễm trùng nhiễm độc nặng do hoại tử ruột. Sau ca mổ gần 2 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đã được cắt bỏ hết 1,8 m đoạn ruột non bị hoại tử do dây chằng vắt ngang.

Bệnh nhân suýt nguy hiểm đến tính mạng do nhập viện muộn. Ảnh: Long Nhật.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp cấp cứu khá đặc biệt, vì bệnh nhân lớn tuổi lại nhập viện muộn, ruột đã bị hoại tử nhiễm trùng. Nếu người bệnh đến viện chậm hơn thì không thể cứu chữa.

Long Nhật