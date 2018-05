'Cậu nhỏ' phát ban là bệnh gì

'Cậu nhỏ' cong, mất cảm giác / 24 tuổi 'cậu nhỏ' vẫn tí hon

Trả lời:

Chào anh,

Ửng đỏ trên da niêm thường là biểu hiện thay đổi màu sắc của một phản ứng viêm tại chỗ. Như vậy, quy đầu dương vật ửng đỏ có thể là do biểu hiện viêm.

Viêm vùng quy đầu có thể không do nhiễm như bị va chạm, trầy xước, chèn ép, thường gặp khi quan hệ thô bạo, nam giới mới tuột quy đầu, bị cào khi bạn tình dùng tay, thủ dâm mạnh bạo nhiều lần… Các hành vi kể trên có thể làm cho quy đầu hay thậm chí cả thân dương vật bị viêm, sưng đau.

Viêm vùng quy đầu cũng có thể do nhiễm trùng, thường gặp nhất là các nhiễm trùng lây qua quan hệ tình dục như herpes, viêm niệu đạo do lậu, chlamydia… Một số tác nhân vi sinh cũng có thể lợi dụng môi trường thuận lợi để phát tác như bựa sinh dục (do vệ sinh kém hay do dài hẹp bao quy đầu).

Nếu viêm không do nhiễm thường chỉ hơi sưng đau nhẹ, không tụ mủ, chỉ cần vệ sinh tốt và giữ khô ráo, sạch sẽ thì biểu hiện viêm sẽ nhanh chóng mất đi. Trong trường hợp viêm do nhiễm trùng, biểu hiện nặng nề hơn, sang thương tụ mủ, có mùi hôi, cần phải thăm khám và điều trị tích cực. Một trường hợp nữa cần đi khám là khi có biểu hiện viêm kéo dài, dai dẳng.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ