'Cậu nhỏ' phình to sau cú ngã

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng không thể chịu nổi những cơn đau kéo dài trong suốt một tuần sau tai nạn. Anh Hùng cho biết chỉ vài giờ sau khi bị ngã, chỗ ấy của anh bắt đầu cứng lên.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, nguyên nhân khiến dương vật cương sau chấn thương là do động mạch bị vỡ rò sang mạch máu thể hang. Ảnh: Thiên Chương

"Lúc đầu tôi ngỡ mình cương theo sinh lý, nhưng chờ hoài thằng bé vẫn không xìu mà mỗi lúc một đau đớn hơn. Quá lo lắng nên tôi quyết định đến bệnh viện", bệnh nhân nói.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), dương vật của bệnh nhân căng như trái chuối chín, không quá cứng như cương sinh lý đơn thuần nhưng vẫn ở thể "căng thẳng".

"Sau khi siêu âm và chụp CT, chúng tôi phát hiện trong thể hang trái có một túi giả phình. Sở dĩ có túi máu phình to là do sự va đập khiến động mạch bị vỡ rồi rò máu với tĩnh mạch thể hang. Đây là nguyên nhân khiến dương vật căng to hơn bình thường", bác sĩ Dũng nói.

Bác sĩ Dũng cũng cho biết thay vì mổ hở để thắt chỗ vỡ động mạch theo cách truyền thống, bệnh nhân đã được điều trị theo phương pháp hoàn toàn mới.

"Trên màn hình chạy mạch máu xóa nền và tăng độ sáng, chúng tôi đã dùng thiết bị đầu dò microcatheter luồn vào động mạch để tìm vị trí rò rỉ sau đó bơm thuốc vào tận nơi. Sau hơn một tuần điều trị, chỗ mạch máu bị tổn thương đã lành và dương vật của bệnh nhân không còn cương nữa", bác sĩ Dũng nói.

Cũng theo bác sĩ Dũng, phương pháp điều trị mới giúp giảm biến chứng rối loạn cương từ 27 đến 30% so với phương pháp cũ xuống còn 5%.

Thiên Chương