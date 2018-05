Chàng trai gần 20 năm không há được miệng / Điều ít biết về phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam

Đến Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW TPHCM trong tình trạng xương hàm dưới lệch 2,7 cm, nam bệnh nhân ngụ Tiền Giang được các bác sĩ phẫu thuật cắt xương hàm. Sau ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, bệnh nhân đã nói chuyện, ăn uống trở lại bình thường.

Chàng trai cho biết lúc nhỏ răng miệng bình thường. Từ năm 12 tuổi xương hàm bắt đầu phát triển bất thường khiến anh ăn uống khó khăn, mặc cảm, mất tự tin trong giao tiếp, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.

Ê kíp y bác sĩ phẫu thuật cho chàng trai 5 năm không khép được miệng. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện, người trực tiếp đứng mổ cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật phức tạp nhất của viện từ trước đến nay do tỷ lệ hàm bị lệch quá lớn, bó động mạch lại quá dài, ảnh hưởng nguy hiểm đến mạch máu, dây thần kinh.

“Xử trí hàm dưới bẩm sinh do cấu trúc xương phì đại là một trong những phẫu thuật khó nhất vì phải cắt rời hàm. Bệnh nhân phải nhổ bỏ răng số 8 và buộc các răng khác trở lại”, bác sĩ Dung cho biết.

Nếu hô, móm do răng lệch thì phương pháp điều chỉnh là chỉnh nha niềng răng. Tuổi thực hiện tốt nhất thường là từ 7 đến 12. Trường hợp hô, móm do hàm thì niềng răng không hiệu quả mà phải phẫu thuật cắt hàm. Nếu bệnh nhân vừa hô, móm do răng và hàm thì bác sĩ phẫu thuật hàm và bác sĩ chỉnh nha cần phối hợp để điều chỉnh niềng răng kết hợp mổ.

Phì đại xương hàm là bệnh lý khá phổ biến tại Việt Nam. Tuổi mắc bệnh thường ở giai đoạn trưởng thành do xương phát triển nhanh, thường gọi là hô, vẩu, móm.

Lê Phương