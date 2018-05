Chàng trai hồi sinh sau 12 năm mắc kẹt trong cơ thể một cậu bé

Hồi sinh mạng sống con từ nội tạng cha mẹ / Hàng nghìn cuộc đời được tái sinh nhờ vị giáo sư Pháp gốc Việt

Đầu năm 1988, Pistorius mới 12 tuổi sống ở Nam Phi. Sau lần viêm họng, cơ thể cậu yếu dần rồi chìm vào hôn mê. Cậu bé được chẩn đoán viêm màng não nhưng bác sĩ vẫn chưa thực sự chắc chắn về tình trạng bệnh của Pistorius. Chức năng não của Pistorius chỉ bằng một em bé ba tháng tuổi và cần được chăm sóc cho đến khi qua đời.

Pistorius bắt đầu sống thực vật khi mới 12 tuổi. Ảnh: news.com.au

"Như một kết quả của các bệnh nhiễm trùng não, tôi rơi vào tình trạng sống thực vật, không thể giao tiếp hay phản ứng với bất cứ điều gì. Cuối năm đó, các bác sĩ nói với bố mẹ tôi họ không thể làm gì hơn và khuyên đưa tôi về nhà chờ chết”, Pistorius nhớ lại.

Cha mẹ của cậu, Rodney và Joan Pistorius vẫn luôn níu lấy hy vọng con trai sẽ phục hồi và hết lòng yêu thương chăm sóc. Cậu được đỡ dậy vào lúc 5h sáng để thay quần áo và đưa đến một trung tâm chăm sóc đặc biệt. Vào buổi tối, cậu được tắm rửa, cho ăn, đưa vào giường, đặt báo thức.

Vài năm sau trạng thái bất động, Pistorius bắt đầu hồi tỉnh, có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ xung quanh nhưng không thể di chuyển hay nói chuyện. Pistorius cảm thấy cơ thể mình “như được đặt trong bê tông” và không thể kiểm soát được nó.

"Mọi người đều đã quá quen với việc tôi không biết gì nên không nhận ra tôi đã nhận biết được mọi thứ. Thực tế khắc nghiệt rằng tôi sẽ mãi sống phần còn lại của cuộc đời của mình như thế. Tôi hoàn toàn đơn độc”, Pistorius hồi tưởng. Trên giường bệnh, Pistorius nhận thức được rằng Nelson Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 và cái chết gây sốc của Công nương Diana vào năm 1997.

Chàng trai đau đớn khi chứng kiến mọi hoạt động của cuộc sống của gia đình mà không có mình. "Tôi có một người em trai và một em gái. Khi cả nhà đi nghỉ mát không có tôi, tôi sợ họ bị tai nạn xe hơi và chết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đón tôi”, Pistorius chia sẻ.

Chàng trai nhớ một lần mẹ nói với anh: “Mẹ hy vọng con sẽ chết. Mẹ biết đó là điều khủng khiếp nhưng mẹ cần có một sự cứu trợ”. Pistorius dần cảm nhận được sự tuyệt vọng, cùng quẫn của mẹ mình. "Tôi không cảm thấy giận với cha mẹ vì tôi biết họ yêu thương tôi và họ đã làm tốt nhất có thể. Nhưng tôi cảm thấy tức giận bản thân mình. Rất nhiều lần tôi đã khóc âm thầm”.

Một ngày, Pistorius bất ngờ hồi tỉnh ở tuổi 24 trong vòng tay vỡ òa hạnh phúc của mọi người. Cha mẹ Pistorius cho anh đi kiểm tra sức khỏe để xác nhận chắc chắn. Với máy tính và các phần mềm bố mẹ trang bị, sau nhiều năm tiếp tục điều trị, luyện tập, anh đã có thể tự đọc, tự viết.

Chàng trai kinh ngạc và háo hức với những trải nghiệm mới mẻ mà cuộc sống trước mắt đang diễn ra. “Đó là việc nếm một cây kẹo ngộ nghĩnh, cảm giác ấm áp khi đi mua sắm quà giáng sinh cho gia đình, sự ngạc nhiên thú vị khi nhìn thấy phụ nữ mặc váy ngắn”, Pistorius nói.

Pistorius ở tuổi 39 và vợ. Ảnh: news.com.au

Anh đã học được cách xây dựng trang web, tốt nghiệp đại học và tìm thấy tình yêu của mình. Khi gặp Joanna vào năm 2008, anh có cảm giác rung động đặc biệt. Sau một thời gian làm quen, hẹn hò, hai người kết hôn vào tháng 6 năm 2009. Đôi vợ chồng hiện nay sống tại Anh, nơi Pistorius làm việc như một nhà thiết kế, phát triển website.

Pistorius nhận ra điều lớn lao nhất trong cuộc sống là tình yêu. Anh đã xuất bản một cuốn hồi ký về cuộc đời mình mang tên “Ghost Boy: My Escape From a Life Locked Inside My Own Body”, tái hiện hành trình 12 năm "mắc kẹt trong cơ thể".

Lê Phương (Theo News)