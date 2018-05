Chiến thắng ung thư, chàng trai quyết trở thành bác sĩ

"Khi bị ốm, tôi chẳng còn chút năng lượng nào và phải dừng hát", Jake nói. Chàng trai chia sẻ với CBS News, âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Gia đình anh hay ngồi trong phòng khách, đàn hát các ca khúc của The Beatles hay The Eagles. "Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã là một ca sĩ", Jake nhớ lại. "Tôi yêu bất cứ những gì liên quan đến âm nhạc". Anh còn thích thể thao và tham gia nhiều giải đấu khác nhau ở Roslyn, New York.

Năm 14 tuổi, giọng Jake yếu dần và thể lực suy giảm. Cơn sốt cao kèm ho dữ dội khiến cậu thiếu niên khi đó phải gặp bác sĩ. Người ta nghĩ rằng đó là bệnh viêm phổi, kết quả X-quang và CT phổi cho thấy Jake bị u lympho hodgkin giai đoạn 4. Được mẹ báo tin, Jake gục xuống sàn và khóc, toàn thân tê liệt "giống như bị sét đánh".

Jake Prigoff quyết tâm trở thành bác sĩ sau khi vượt qua căn bệnh ung thư. Ảnh: squarespace.com.

Quá trình điều trị bắt đầu ngay đêm ấy, chỉ 2 tuần trước sinh nhật 15 tuổi của Jake. Cậu trải qua 21 ngày hóa trị và đến giờ vẫn chưa quên hệ quả của các tác dụng phụ: "Ngày đầu tiên, tôi thức giấc và nhìn thấy tóc rơi đầy trên gối, tôi tự nói với bản thân đây không phải một cơn ác mộng mà mình có thể tỉnh dậy". Sau hóa trị, Jake tiếp tục 60 ngày xạ trị. "Bác sĩ đưa tôi lên bàn và cho chạy cái máy ồn ào đáng sợ ấy. Tôi biết nó đang cứu mạng tôi nhưng ở tuổi 15, tôi chỉ muốn chạy về nhà", chàng trai nói.

Jake cố gắng kiếm tìm những điều tích cực, vui vẻ trong quá trình chữa bệnh. Anh đề nghị một người bạn cắt cho mình kiểu đầu mohican trước khi mất hết tóc, và có lần còn ăn mặc giống như Mr. Clean, nhân vật biểu tượng cho các sản phẩm làm sạch với cái đầu trọc. Gia đình, bạn bè và các bác sĩ luôn túc trực, nhưng giống như nhiều bệnh nhân đang đối mặt với tử thần, Jake đôi lúc cảm thấy bị cô lập. "Hãy tưởng tượng một đứa trẻ má phúng phính trọc đầu, bước đi mà hiểu rằng tất cả mọi người đang nhìn vì biết nó bị ung thư. Thực sự rất cô đơn", Jake hồi tưởng.

Sau nhiều tháng tích cực chữa trị, căn bệnh biến mất. Jake vẫn chụp CT suốt 5 năm. Khi biết ung thư có nguy cơ tái phát, chàng trai cười và nói: "Tôi không bị ung thư 10 năm rồi. Cũng thú vị đấy".

Giọng nói trở lại, chàng trai bắt đầu hát trong nhà tắm khiến người thân vừa khó chịu vừa thở phào nhẹ nhõm. Khi nghĩ về cuộc sống và sự nghiệp phía sau giai đoạn ung thư, một khoảnh khắc hiện ra trong đầu Jake. "Một bác sĩ đã nói 'chúng tôi có thể chữa trị cho cậu'. Đó là những lời mà bạn muốn nghe và bác sĩ của tôi đã nói ra. Kể từ ngày hôm đó, tôi tin rằng mình sẽ ổn".

Giờ đây Jake là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Y Icahn ở New York, chuyên ngành phẫu thuật ung thư. Ban đầu anh muốn học kinh doanh, nhưng trải qua ung thư khi còn nhỏ đã thay đổi suy nghĩ của Jake. "Tôi nhận ra rằng mình muốn dành phần đời còn lại để chống lại ung thư", anh giải thích. "Nếu tôi có thể sống như thế, mỗi ngày đi làm sẽ thật tuyệt vời".

Jake tham gia một nhóm nhạc acappella, cảm thấy như đang đền đáp cuộc đời mỗi khi biểu diễn trước các bệnh nhân ung thư khác. Anh còn trở thành tình nguyện viên và diễn thuyết cho tổ chức Cycle for Survival nhằm gây quỹ cũng như nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư. "Tôi tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Ung thư đã đưa tôi đến vị trí ngày nay và sẽ tiếp tục thúc đẩy tôi trong tương lai", Jake chia sẻ.

Minh Nguyên

