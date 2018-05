Chiều cao dự đoán nguy cơ bệnh tật

Chiều cao vượt trội giúp con người nổi bật và kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại đi kèm một số nguy cơ bệnh tật. Theo Medical Daily, các nhà khoa học đã chỉ ra người cao dễ mắc ung thư hơn người lùn. "U hắc tố, ung thư tuyến giáp, ung thư thận, ung thư vú và ung thư đại trực tràng liên quan chặt chẽ với chiều cao", tiến sĩ Geoffrey Kabat từ Đại học Y Albert Einstein (Mỹ) cho biết.

"Phụ nữ cao thường có nhiều tế bào và nội tạng lớn nên khả năng xảy ra đột biến dẫn đến ung thư tăng lên. Dường như hormone phát triển chiều cao tác động đến rủi ro bệnh tật".

Ảnh: australiannationalreview.com.

Tuy vậy, người to lớn ít bị mất trí, tiểu đường và bệnh tim mạch hơn người thấp bé. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Edinburgh chỉ ra nguy cơ tử vong vì bệnh mất trí của phụ nữ cao 1,7 m thấp hơn 50% so với phụ nữ cao 1,55 m. Bên cạnh đó, chiều cao từ 1,73 m trở lên giúp chị em giảm 28% rủi ro bệnh tim so với người chỉ đạt 1,6 m.

Đối với nam giới, càng cao càng dễ xuất hiện cục máu đông. Một nghiên cứu chứng minh đàn ông 1,8 m trở lên có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch cao hơn 2,6 lần.

Dù sao, chiều cao chỉ là một yếu tố dự đoán sức khỏe. Thấp bé hay to lớn, bạn nên tự bảo vệ bằng cách chăm chỉ vận động và ăn uống lành mạnh. "Cao không đồng nghĩa với việc bạn có thể thoải mái hút thuốc và ăn đồ ăn vặt", bác sĩ Daniel Munoz từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt kết luận.

Minh Nhật