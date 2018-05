Chơi Pokemon Go hại sức khỏe thế nào

Tác hại khi ở trong nhà quá nhiều / Tác hại của thói quen uống nước tùy tiện

Ảnh minh họa: News.

Theo Health, Pokemon Go là trò chơi thực tế ảo đòi hỏi người chơi phải cầm smartphone di chuyển theo bản đồ định vị để bắt được những con thú ảo. Chỉ sau một thời gian ngắn phát hành, trò chơi này đã thu hút hàng chục triệu tín đồ tham gia. Ban đầu, mục đích tốt đẹp của các nhà sản xuất Pokemon Go là muốn kéo những đứa trẻ thụ động ra khỏi nhà, khuyến khích chúng vận động nhiều hơn, tuy nhiên càng ngày trò chơi này càng bộc lộ nhiều tác hại đến sức khỏe người dùng như:

Tổn thương da do tiếp xúc nhiều với ánh sáng màn hình điện thoại

Bác sĩ Joshua Zeichner, Bệnh viện Da liễu Mt Sinai, Mỹ, cảnh báo chơi Pokemon Go trong thời gian dài có thể dẫn đến tổn thương da mặt. Các tia bức xạ phát ra từ màn hình điện thoại có thể gây hại đến khuôn mặt của người chơi, lâu dần dẫn đến nhiều bệnh về da. Do đó ông khuyên các tín đồ Pokemone nên hạn chế thời lượng nhìn vào màn hình để giảm thiểu tác hại của các bức xạ.

Tai nạn

Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp người chơi gặp phải tai nạn khi săn Pokemon. Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Mỹ phải ban hành hướng dẫn chính thức "Làm thế nào để giữ an toàn khi chơi Pokemon Go".

Bác sĩ Alan Hilibrand khuyên người chơi Pokemon Go nên chú ý quan sát môi trường xung quanh thay vì chỉ tập trung vào màn ảnh điện thoại, đặc biệt khi qua đường hoặc di chuyển đến ngã ba, ngã tư… Nếu có đeo headphone, hãy điều chỉnh âm lượng vừa đủ để vẫn nghe được mọi thứ xung quanh.

"Chúng tôi mong mọi người chú ý hơn đến sự an toàn của mình. Khi đi trên đường mà chăm chăm nhìn vào điện thoại hoặc các thiết bị điện tử có thể khiến bạn gặp nạn dẫn đến bong gân, gãy xương và các tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí gây tử vong”, bác sĩ nói.

Da bị cháy nắng

Để bắt được Pokemon Go đòi hỏi người chơi phải di chuyên càng nhiều càng tốt. Với người chơi biết tiết chế, họ chỉ chơi vào thời điểm ánh nắng mặt trời dịu nhẹ như sáng sớm hoặc chiều. Tuy nhiên những "con nghiện" Pokemon thường bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Họ có thể ra đường vào bất kỳ lúc nào, đặc biệt vào giữa trưa mùa hè thời tiết nắng nóng, tia UV rất mạnh có thể khiến da cháy nắng, phồng rộp, tổn thương mạn tính, thậm chí ung thư.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyên tốt nhất khi ra đường nên dùng các biện pháp phòng tránh nắng. Chẳng hạn như thoa kem chống nắng có độ che phủ phổ rộng, chỉ số SPF từ 30 trở lên. Nên mặc quần áo dày, mũ rộng vành rộng và đeo kính mát để bảo vệ. Hãy hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tốt nhất không nên ra khỏi nhà vào giờ cao điểm từ 10h đến 14h.

Rối loạn tâm thần và chứng nghiện

Mục đích ban đầu của nhà sản xuất Pokemon Go là khuyến khích người chơi vận động ngoài trời và tăng sự tương tác nên được các chuyên gia tâm lý đánh giá cao. Tuy nhiên người chơi không biết tiết chế đã biến rủi ro trong thế giới ảo thành những tai họa của đời sống thường nhật. Mới đây các bác sĩ Mỹ đã phát đi cảnh báo rằng Pokemon Go có thể gây nghiện và tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.

Theo định nghĩa, một người được xem là nghiện game khi chơi trò này ngay tại nơi làm việc và nơi công cộng thay vì giao tiếp xã hội, chơi cho đến khi ngủ và ngay sau khi thức dậy. Tình trạng này đã được ghi nhận ở nhiều tín đồ Pokemon Go khắp thế giới. Tác hại của việc nghiện game được so sánh tương tự nghiện ma túy và các nhà khoa học đang xem xét đưa vào một trong những loại bệnh lý về tâm thần. Thực tế việc nghiện các trò chơi điện tử trong thời gian dài dẫn đến nhiều tác hại cả về sức khỏe lẫn tinh thần, gây rối loạn tâm sinh lý, rối loạn hành vi do bắt chước các nhân vật ảo.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chơi game thường xuyên khiến bạn phải tiếp xúc trực tiếp với màn hình điện tử có phản quang sắc xanh liên tục trong nhiều giờ. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể hạn chế tiết ra chất melatonin, một hormone quan trọng có tác dụng điều hòa chu kỳ sinh học và giấc ngủ. Thường xuyên chơi game khiến bạn không có giấc ngủ ổn định, ngủ không sâu và dễ bị gián đoạn. Càng mê chơi game càng khiến bạn hưng phấn, làm giảm thời gian dành cho việc ngủ, ngủ không đủ giấc dẫn đến mệt mỏi, mất sức, từ đó làm giảm hiệu quả học tập, lao động, dễ bị suy nhược, không tập trung. Tình trạng này kéo dài sẽ làm suy giảm tế bào thần kinh, giảm trí nhớ, tổn thương não bộ.

Các chuyên gia khuyên để tránh nghiện Pokemone Go, người chơi cần thiết lập một chế độ hẹn giờ, dành nhiều thời gian cho các tương tác xã hội hơn là chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Thụy Ân