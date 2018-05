Chọn cách tránh thai phù hợp với bạn

10 điều cần biết về tránh thai / Thắc mắc thường gặp về thuốc tránh thai

Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi hình thức tránh thai hay dùng thuốc tránh thai.

Trường hợp có bạn trai mới: Dù ở độ tuổi nào, biện pháp an toàn nhất khi có bạn tình mới là dùng bao cao su bởi nó giúp bạn tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Theo bác sĩ Beverly Winikoff, tác giả cuốn The Whole Truth About Contraception (Toàn bộ sự thật về tránh thai), “bạn dùng bao cao su không chỉ để tránh thai mà còn bởi người thường xuyên quan hệ tình dục có thể mang bệnh lây nhiễm mà không nhận thức được mình mang bệnh… Nhiều căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không có triệu chứng, đặc biệt là trong giai đoạn khởi phát. Bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn tình là việc nên làm”.

Ảnh: shoppinglifestyle.

Quan hệ một vợ một chồng: Bước sang giai đoạn mới của mối quan hệ, hai người chung thủy với nhau, đã được kiểm tra và xác nhận không mang bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bạn có thể tiếp tục dùng bao cao su hoặc lựa chọn phương pháp tránh thai khác tùy ý thích. Một số phương pháp tránh thai có các lợi ích sức khỏe khác mà bạn có thể tận dụng như giảm các triệu chứng khó chịu liên quan tới kinh nguyệt (như đau đầu, chuột rút, ra máu nhiều, buồn nôn và đau ngực).

- Thuốc tránh thai: Thuốc tránh thai kết hợp có thêm nhiều tác dụng tốt như với những người bị mụn trứng cá. Lưu ý không hút thuốc khi dùng thuốc tránh thai (vì làm tăng nguy cơ tụ máu, đau tim và đột quỵ).



- Tiêm tránh thai: Có chứa progestin và được tiêm 4 lần/năm giúp ngừa thai. Thuốc có thể làm giảm hoặc mất kinh. Có thể dùng biện pháp này khi bạn hay quên uống thuốc, ra máu nhiều hay bị tiền mãn kinh.



- Vòng tránh thai hoóc môn: Là một vòng nhựa nhỏ hình chữ T được đưa vào tử cung, giải phóng hoóc môn levonorgestrel giúp ngừa thai trong vòng 5 năm. Các lợi ích khác từ vòng tránh thai bao gồm giảm ra máu hay chuột rút. Dùng khi muốn tránh có con trong thời gian dài.

Nếu muốn có con trong thời gian gần: Nên dùng các biện pháp tránh thai giúp bạn dễ có khả năng thụ thai lại. Các chuyên gia khuyên bạn nên dừng các biện pháp tránh thai sử dụng hoóc môn một tháng trước khi muốn thụ thai, hoặc sớm hơn trong trường hợp tiêm tránh thai. Winikoff nói “Có thể mất vài tháng sau khi tiêm mới có thể thụ thai”.



Mới sinh con: Bạn có thể uống thuốc tránh thai 21 ngày sau khi sinh con. Không nên dùng thuốc tránh thai kết hợp nếu cho con bú vì khả năng làm giảm lượng sữa cơ thể tiết ra. Nên dùng thuốc chỉ có progestin. Bản thân việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ - nghĩa là bé chỉ bú mẹ mà không ăn ngoài và mẹ chưa có kinh - cũng là biện pháp tránh thai hiệu quả.



Khi hoàn toàn không muốn sinh thêm con: Có thể cân nhắc biện pháp tránh thai vĩnh viễn như triệt sản. Ở phụ nữ, triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng ngăn không cho trứng vào tử cung. Ở nam giới, triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh ngăn không cho tinh trùng từ tinh hoàn vào dương vật.

Khánh Vy (theo shoppinglifestyle)