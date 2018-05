Chống say xe cho bé khi đi du lịch

Ăn gì để chống say tàu xe? / Chống say tàu xe khi đi đường dài

Say xe thường do sự thay đổi tư thế và kích thích cơ quan tiền đình của tai trong. Mặc dù thường hay gặp nhất khi đi tàu, thuyền nhưng nó cũng có thể xảy ra khi đi máy bay, xe bus hay xe hơi.

Những dấu hiệu của say xe bao gồm: bụng chộn chạo, nhợt nhạt, ngáp, đầy hơi hoặc ợ hơi, đau đầu, chóng mặt, nôn. Một số trẻ dễ bị say xe hơn những trẻ khác. Dưới đây là một số lưu ý từ Raisingchildren để tránh cho con bị say xe khi đi đường:

Ảnh minh họa: Natgeotraveller.co.uk.

- Trước khi đi, không nên ăn đồ béo, nhưng cần ăn chút gì đó vì tình trạng say xe sẽ tệ hơn khi bụng đói.

- Nếu con dễ say xe, động viên con nhìn ra bên ngoài xe. Trẻ không nên nhìn vào những vật đang chuyển động, như ô tô khác, mà nên cố gắng tập trung vào thứ gì đó đứng im, như một điểm ở đường chân trời.

- Đảm bảo là có gió và không khí trong lành cho bé, và ý tưởng tốt là nên mở cửa ra một chút.

- Không để trẻ đọc khi xe đang đi.

- Một số người thấy rằng giữ yên đầu có thể cải thiện tình trạng dễ say xe.

- Cố gắng để bé không nghĩ tới chuyện say xe bằng cách hướng bé nghĩ tới những thứ khác.

- Nếu bé mệt vì say xe, nên tạo không gian yên tĩnh, không phàn nàn, than vãn về tình trạng của con, dừng xe (nếu đi xe riêng) và để bé đi dạo một chút trong không khí trong lành.

- Thuốc chống say xe có thể giúp trẻ, nhưng cần thận trọng, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi định dùng cho con, nhất là trẻ nhỏ hay trẻ sơ sinh.

Nếu con bạn thường xuyên nôn, cần có vật chứa, khăn ướt, khăn lau và quần áo thay.

Vương Linh