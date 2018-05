Chữa trượt đốt sống thắt lưng bằng cách nẹp vít qua da

Mổ nội soi chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng / Bé một tuổi té trẹo cổ mới phát hiện u xương cột sống

Để điều trị bệnh hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa và trượt đốt sống thắt lưng, phương pháp kinh điển thường được áp dụng là mổ hở để cố định nẹp vít vào cột sống. Đây là một cuộc phẫu thuật rất lớn, mất máu nhiều, sau mổ bệnh nhân rất đau.

Từ đầu thế kỷ 21, các bác sĩ đã phát minh một hệ thống nẹp vít và dụng cụ hỗ trợ cố định nẹp vít vào thân đốt sống. Với phương pháp mới này, kỹ thuật viên chỉ cần thao tác thông qua những đường mổ rất nhỏ khoảng 1,5 cm, gọi là hệ thống sextant.

Các bác sĩ đang đặt khung cố định thanh dọc vào các vít trong kỹ thuật mổ nẹp vít qua da điều trị bệnh trượt đốt sống thắt lưng.

Tên gọi "Nẹp vít qua da" để chỉ một phương pháp mổ gồm 3 kỹ thuật xâm lấn tối thiểu điều trị hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa và trượt đốt sống thắt lưng. Nẹp vít qua da có 3 công đoạn tương ứng với 3 kỹ thuật:

- Giải ép xâm lấn tối thiểu, tức là giải phóng hệ thống thần kinh ra khỏi các khối chèn ép. Theo đó, kỹ thuật viên dùng dụng cụ METRx tạo thành một đường hầm nhỏ để tiếp cận và điều trị thương tổn. Để giải ép được phần dây chằng vàng ở một hoặc cả hai bên đốt sống, kỹ thuật xoay ống được áp dụng để tiếp cập phía bên kia của cột sống. Đây là một dấu nhấn đặc biệt của kỹ thuật này.

- Ghép xương TLIF: Có nhiều cách ghép xương trong mổ xâm lấn tối thiểu, song phương pháp được ưa thích nhất là TLIF (ghép qua lỗ liên hợp). Theo đó, xương ghép được lấy từ cơ thể bệnh nhân hoặc xương đồng loài, dị loài, nhân tạo. Xương được nhồi vào các phần rỗng của một mảnh ghép, sau đó mảnh ghép được nhồi vào khoang liên thân đốt sống giữa hai đốt cần hàn xương.

- Nẹp vít qua da là giai đoạn cố định nẹp vít, làm vững một đoạn cột sống thông qua những đường mổ nhỏ. Trong khi phẫu thuật, người bệnh được gây mê toàn thân và đặt nằm sấp.

Quá trình xương mới mọc ra kéo dài từ 9 tháng đến một năm, một số trường hợp chậm có thể tới 18 tháng. Trong thời gian này, nơi ghép xương phải được bất động tốt. Nếu trong quá trình liền xương mà xảy ra di lệch, xương sẽ không liền và cuộc mổ coi như thất bại. Sau khi áp dụng nhiều phương pháp giữ cho vùng xương gãy bất động, người ta thấy việc sử dụng nẹp vít bắt vào thân đốt sống qua các chân cung là phương pháp bất động vững chắc và hiệu quả nhất.

Trước đây, chỉ có mổ hở mới cố định được nẹp vít vào cột sống. Ngày nay các bác sĩ chỉ cần sử dụng một hệ thống nẹp vít và dụng cụ hỗ trợ để cố định nẹp vít vào thân đốt sống qua các chân cung. Theo dõi sau mổ cho thấy nẹp vít qua da và mổ hở đều có kết quả tốt giống như nhau, song tỷ lệ biến chứng ở phương pháp nẹp vít qua da thấp hơn nhiều. Sau mổ nẹp vít qua da, người bệnh ít bị đau hơn so, thời gian dưỡng bệnh ngắn hơn, có thể nhanh chóng trở lại với cuộc sống và công việc bình thường.

Sau đó, các chuyên gia ghi nhận nẹp vít qua da có 2 ưu điểm nổi trội so với mổ hở. Do mổ hở tạo ra một sẹo cơ lớn nên người bệnh thường bị đau lưng, đau vùng mổ mỗi khi trái gió trở trời. Sự hiện diện của sẹo cơ trong mổ hở còn làm xáo trộn hoạt động của nhóm cơ dựng sống (cơ bám giữa các đốt sống), các cơ cạnh sống, do đó mỗi khi người bệnh cử động, di chuyển, các cơ co kéo sẽ tạo ra những chuyển động bất thường. Mổ hở còn có thể xâm phạm đến khớp của đốt sống ngay phía trên chỗ bắt vít cao nhất, dễ dẫn đến hẹp ống sống, trong khi nẹp vít qua da sẽ hạn chế được vấn đề này.

Ưu điểm của phương pháp nẹp vít qua da là xâm lấn tối thiểu, không để lại sẹo lớn. Chỉ với vài vết mổ nhỏ, cả hệ thống dụng cụ được đặt vào cố định các đốt sống lại với nhau. Ảnh: EXSON.

Ngoài những ưu điểm nêu trên, nẹp vít qua da còn giúp người bệnh mau chóng phục hồi, vết sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao. Các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại trên đã biến một cuộc mổ phức tạp thành đơn giản, không mất nhiều máu và an toàn. Đặc biệt phương pháp này có ý nghĩa rất lớn trong những trường hợp có bệnh nặng kèm theo như suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, suy tim…

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn