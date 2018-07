Chữa ung thư vú không cần hóa trị

Thuốc chữa ung thư ngày càng quá đắt đỏ

Nhiều bệnh nhân ung thư vú được khuyên hóa trị sau khi phẫu thuật, song chưa chắc đã thực sự cần thiết, TIME đưa tin. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện phụ nữ mới bị ung thư vú không cần hóa trị vẫn có thể chiến thắng căn bệnh.

Nhóm nhà nghiên cứu do bác sĩ Joseph Sparano từ Trung tâm Y tế Montefiore New York đứng đầu đã lựa chọn 10.273 bệnh nhân ung thư vú chưa lan đến hạch bạch huyết, ER dương tính (ung thư tăng trưởng do estrogen hoặc progesterone) và không đáp ứng với thuốc Herceptin. Toàn bộ tình nguyện viên đã phẫu thuật và điều trị hormone.

Qua xét nghiệm gene, nhóm nghiên cứu nhận thấy 67% phụ nữ có nguy cơ tái phát ở mức trung bình. Số này tiếp tục được chia làm hai nhóm: một nhóm hóa trị và một nhóm không hóa trị. Trải qua 9 năm, 94% tình nguyện viên ở cả hai nhóm còn sống sót và khoảng 84% không còn dấu vết ung thư. Điều này chứng tỏ hóa trị hay không đều không tạo nên sự khác biệt.

Bệnh nhân ung thư vú hóa trị tại một cơ sở ở Nice (Pháp). Ảnh: Reuters.

Từ kết quả trên, bác sĩ Richard Schilsky, giám đốc y tế Hiệp hội Ung thư Mỹ tin rằng bệnh nhân ung thư vú nên xét nghiệm gene để xác định hướng điều trị thích hợp, giảm chi phí không cần thiết. Ở Mỹ, xét nghiệm Oncotype DX giá 4.000 USD được bảo hiểm chi trả. Bệnh nhân cũng có thể lựa chọn các xét nghiệm phổ biến khác như MammaPrint.

Tuy nhiên, bác sĩ Jenniger Litton từ Trung tâm Ung thư Anderson Houston nghi ngờ khả năng thuyết phục bệnh nhân. "Có những người không quan tâm, không chịu hóa trị hay xét nghiệm gene. Ngược lại, một số người nhất định đòi hóa trị", bác sĩ Jenniger Litton nói.

Trên thực tế, thay vì hóa trị với hàng loạt tác dụng phụ nặng nề, y học thế giới đang dần chuyển sang liệu pháp gene, ức chế hormone và liệu pháp miễn dịch. Trường hợp cần hóa trị, thời gian tiến hành và liều thuốc được giảm bớt. Một công trình nghiên cứu từng kết luận đối với bệnh nhân ung thư phổi, thuốc miễn dịch Keytruda hiệu quả hơn hẳn hóa trị mà ít tác dụng phụ.

Minh Nguyên