Chung thủy một chồng vẫn mắc bệnh tình dục

Bị sùi mào gà có nên tiêm văcxin ung thư cổ tử cung / Hiểu đúng về HPV gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung

Sùi mào gà là bệnh lây qua đường quan hệ tình dục. Vốn là mẫu phụ nữ truyền thống, chưa bao giờ quan hệ với ai khác ngoài chồng, chị Hạ rất sốc khi phát hiện mình mắc bệnh tình dục. Khi chị đặt tờ kết quả xét nghiệm trên bàn và đối chất, chồng mới thú nhận gần đây nhậu cùng bạn bè, trong lúc cao hứng cả nhóm đàn ông rủ nhau đi bia ôm. Anh cho rằng nhiều khả năng đã bị lây bệnh xã hội từ cô gái bán hoa.

Cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, chị Hoa là một giáo viên ngoại ngữ ở TP HCM kể: "Tôi như rơi từ trên trời xuống khi phát hiện mình bị sùi mào gà ở vùng kín, đau khổ hơn là đang mang thai đứa con thứ hai". Bác sĩ cảnh báo bệnh có thể truyền từ mẹ sang con trong lúc sinh, người phụ nữ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chồng chị cũng thú thật trong một lần quá chén cách đây không lâu đã "nổi hứng" tìm đến gái mại dâm, nhiều khả năng anh lây bệnh và truyền sang vợ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sùi mào gà là bệnh tình dục phổ biến trên thế giới với tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Bệnh do virus Papilloma ở người gây ra, đây là một loại siêu vi trùng dạng ADN, rất hay lây, có thể gây nhiều chứng bệnh từ nhẹ đến trầm trọng. Tên đầy đủ của bệnh là Human Papilloma Virus (HPV). Trong đó 2 loại HPV-6 và HPV-11 có thể gây 90% chứng mụn cóc (mào gà) ở cơ quan sinh dục. Loại HPV-2 nhẹ hơn gây chứng mụn cóc ở tay, HPV-1 gây mụn cóc ở bàn chân.

Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ người mắc bệnh sùi mào gà cao. Một nghiên cứu cho thấy khoảng 6% phụ nữ nhiễm HPV tại cổ tử cung, ở nhóm gái mại dâm con số này cao hơn gấp nhiều lần. Đến nay chưa có thống kê đầy đủ về tỷ lệ nhiễm HPV trong dân số chung.

Sùi mào gà thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, cũng có thể gặp ở các bộ phận khác của cơ thể. Những năm gầy đây xu hướng quan hệ tình dục đường hậu môn và miệng gia tăng dẫn nhiều trường hợp mào gà xuất hiện tại các vị trí này.

Cơ chế lây nhiễm của bệnh chủ yếu qua đường tình dục, ngoài ra còn qua tiếp xúc. Trẻ sơ sinh có thể nhận virus từ người mẹ trong lúc sinh. Thời kỳ ủ bệnh khá dài, thường 2-9 tháng sau khi có hành vi nguy cơ với người mang mầm bệnh HPV.

Gần đây, Bệnh viện Da liễu TPHCM tiếp nhận rất nhiều trường hợp sùi mào gà tại ống hậu môn ở nam giới trẻ 25-35 tuổi. Hầu hết bệnh nhân kể với bác sĩ rằng đã có quan hệ đồng giới qua đường hậu môn. Khi thấy có hiện tượng ngứa rát ở vùng kín, họ nghĩ do thời tiết và thực phẩm nóng dẫn đến bệnh nhiệt, uống thuốc không thuyên giảm. Sau đó đi khám mới phát hiện bị bệnh xã hội.

Với bệnh nhân nam, vị trí mào gà thường xuất hiện ở quy đầu, rãnh quy đầu, vùng hãm, bao quy đầu, thân dương vật và da bìu. Ở nữ, nốt mụn nổi tại môi lớn, môi bé, âm vật, vùng quanh niệu đạo, đáy chậu, âm đạo và cổ tử cung. Quan hệ tình dục bằng miệng là nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng bệnh ở quanh miệng. Ngoài ra, cả 2 giới có thể bị sùi ở đáy chậu, hậu môn, ống hậu môn, trực tràng, niệu đạo, bàng quang và hầu họng.

Ban đầu, bệnh biểu hiện với các nốt sẩn nhỏ, u nhú màu hồng hoặc trắng hồng. Sẩn tiến triển to dần, sùi lên tạo thành các khối giống hoa súp lơ hoặc quả dâu. Lúc đầu các sẩn chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim, về sau to bằng quả táo, mềm, bề mặt gồ ghề. Sẩn có thể khô hoặc trượt, tiết dịch hôi thối do cọ xát và bội nhiễm. Sẩn thường tập trung thành các đám, cũng có khi xuất hiện riêng rẽ. Bệnh có thể hết nếu chữa đúng cách. Các chuyên gia cho biết sùi mào gà rất dễ tái phát và không khỏi hoàn toàn.

Nếu không phát hiện và chữa kịp thời hoặc tiêu diệt không triệt để mầm bệnh, sùi mào gà sẽ nặng hơn, gây loét, chảy máu, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn, cản trở giao hợp, tổn thương lan rộng và phá hủy mô, làm tắc đường sinh nở. Do vậy khi nghi bị sùi mào gà cần đi khám càng sớm càng tốt, đừng e ngại. Điều trị càng sớm càng có lợi, bởi nếu để muộn có thể gây biến chứng bội nhiễm vi khuẩn gây lở loét, chảy mủ, ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung ở nữ, ung thư dương vật ở nam giới.

Có nhiều phương pháp điều trị bệnh này như dùng thuốc thoa, thuốc uống, đốt laser, có thể kết hợp. Mọi người không nên tự chẩn đoán bệnh cho mình và tự dùng thuốc điều trị mà phải được hướng dẫn bởi các bác sĩ chuyên môn. Trong thời gian trị bệnh, tránh quan hệ tình dục. Điều trị xong, theo dõi diễn biến thêm 3 tháng, khi sức khỏe đã ổn định mới quan hệ trở lại song phải dùng bao cao su đúng quy cách, an toàn.

Những người đã mắc bệnh sùi mào gà do quan hệ tình dục với người không rõ lai lịch nên chủ động xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai, lậu. Đây là những bệnh do virus thường "song hành" với nhau bởi cùng lây qua đường sinh dục, tiết niệu.

Để phòng bệnh, nên vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài hàng ngày bằng nước sạch và xà phòng thích hợp, không mặc chung quần, áo, nhất là quần áo lót của người mắc bệnh sùi mào gà. Quần áo trong và ngoài của người mắc bệnh sùi mào gà nên được giặt riêng và phơi thật khô dưới ánh nắng mặt trời.

Minh Đức - Thi Trân

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi