Chuyên gia chia sẻ cách tầm soát sớm ung thư bằng bản đồ gen

Theo các chuyên gia, công nghệ giải mã 20.000 gen thế hệ mới có khả năng phát hiện sớm gen lỗi, các tế bào có nguy cơ. Việc phát triển và ứng dụng giải pháp gien thế hệ mới này đã đưa MD Anderson (thuộc Đại học Texas, Mỹ) trở thành Trung tâm điều trị ung thư số một tại Mỹ trong suốt 28 năm qua.

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giải mã gen thế hệ mới và di truyền học trong điều trị chuẩn xác và tầm soát ung thư” sắp tới có sự tham gia của các bác sĩ từ Đại học Y khoa Johns Hopkins (Singapore), Trung tâm điều trị ung thư MD Anderson... sẽ đề cập sâu hơn về ứng dụng mới này.

Theo đó, các giáo sư, tiến sĩ quốc tế sẽ diễn giải về cơ sở nghiên cứu và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ gen trong tối ưu hóa liệu pháp điều trị ung thư. Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K và Tiến sĩ Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cũng chia sẻ những phát hiện và triển vọng ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

Tiến sĩ Phan Minh Liêm, Trung tâm ung thư MD Anderson (Đại học Texas, Mỹ).

Bên cạnh đó, hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Phan Minh Liêm, người được Trung tâm ung thư MD Anderson 4 lần vinh danh. Tiến sĩ Phan Minh Liêm cùng các đồng nghiệp đã có 26 công trình nghiên cứu khoa học về phương pháp mới điều trị ung thư. Trong đó, 3 công trình liên quan đến việc kiểm soát chuyển hoá năng lượng trong khối u được Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng Mỹ trao giải thưởng 3 năm liên tiếp.

TS. Phan Minh Liêm (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp tai Trung tâm điều trị ung thư MD Anderson (Mỹ).

Bên cạnh chương trình hội thảo, các chuyên gia của Việt Nam và Mỹ sẽ khai trương Viện Y sinh Việt Nam - Mỹ dưới sự điều hành của Tiến sĩ Phan Minh Liêm. Đây là cơ sở nghiên cứu y sinh sở hữu công nghệ giải mã gen thế hệ mới và di truyền học trong tầm soát và điều trị ung thư đầu tiên do Trung tâm MD Anderson chuyển giao cho Việt Nam. Giải pháp này cho phép các bác sĩ phân tích bản đồ gen sau xét nghiệm, phát hiện gen lỗi và điều trị sớm.

Xét nghiệm tầm soát 20.000 gen giúp cung cấp thông tin quan trọng về các đột biến di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Hiện, các giải pháp tầm soát và điều trị sớm ung thư được phát triển ở nhiều cơ sở nghiên cứu y khoa trên thế giới. Tuy vậy, đối với người dân Việt Nam, việc tiếp cận với các giải pháp này vẫn còn rất hạn chế và tốn kém bởi công nghệ đều được đặt tại các quốc gia có nền y khoa phát triển như Mỹ, Singapore. Năm 2017, Việt Nam ghi nhận hơn 90.000 ca ung thư tử vong mà nguyên nhân chính là do phát hiện muộn.

Kết quả giải mã 20.000 gien của người điều trị sẽ được phân tích và chứng nhận bởi các bác sĩ của Hiệp Hội Giải phẫu bệnh học Y khoa Hoa Kỳ (American Society for Clinical Pathology), các bác sĩ di truyền học của Hiệp Hội Di truyền học Y Khoa Hoa Kỳ (American College of Medical Genetics and Genomics), từ đó, lựa chọn được giải pháp điều trị chuẩn xác.

Ngọc Thi