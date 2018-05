Có con sau 19 lần sảy thai

Sảy thai nhiều lần không phải là điều đáng sợ / 'Quả ngọt' sau 11 năm sảy thai 5 lần

Sau 19 lần sảy thai chị mới Jo mới sinh được bé Emily. Ảnh: The Sun.

Theo The Sun, chị Jo đặt tên thiên thần bé nhỏ của mình là Emily. Trước đó, chị gần như đã từ bỏ ước mơ sinh con cho đến lần mang thai gần đây.

"Tôi đã tự hỏi không biết bao lần rằng vì sao mình lại sảy thai liên tiếp như thế. Tại tôi uống quá nhiều trà hay quá nhiều cafe?", chị Jo kể lại.

Từ năm 1997, vợ chồng chị đã bắt đầu lên kế hoạch có em bé. Năm đó, chị có bầu và sảy thai lần đầu. Sau đó là quãng thời gian 15 năm, hết lần này đến khác chị có thai rồi lại sảy. Không biết bao nhiêu chuyên gia tư vấn đã nói rằng chị không thể có con được.

Vợ chồng chị Jo và cô con gái bé bỏng Emily. Ảnh: The Sun.

Jo chỉ là một trong số 1,5 triệu phụ nữ tại Anh bị lạc nội mạc tử cung, một bệnh phụ khoa thường dẫn đến vô sinh.

Năm ngoái, chị quyết định thử vận may với cách phẫu thuật tiên phong do chuyên gia Richard Penketh, ở thành phố Cardiff thực hiện. Ông đã tiến hành phẫu thuật trong 4 giờ để cắt hết tất cả các vết sẹo để lại do căn bệnh lạc nội mạc tử cung.

Không ngờ, 2 tháng sau thì chị có bầu lần thứ 20. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến ngày chị chuyển dạ. Lúc này, thậm chí chị từ chối dùng thuốc giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến em bé.

"Được làm mẹ thật là điều tuyệt vời. Bé là điều chúng tôi ao ước bấy lâu nay", chị Jo nói.

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh phụ khoa ở chị em. Đây là tình trạng lớp niêm mạc không nằm trong tử cung mà di cư đến những chỗ khác như bụng, bàng quang thậm chí là buồng trứng... Ngoài việc gây đau, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ở một số chị em bệnh có thể dẫn tới vô sinh.

Phương Trang