Cô gái mặc áo nịt 23 giờ mỗi ngày để có vòng eo nhỏ

Vì sao đàn ông thích phụ nữ có vòng 3 khủng / Cô gái có vòng eo 40 cm

Aleira Avendano chia sẻ: "Tôi hoàn toàn ăn ngủ với đai lưng và áo nịt ngực. Tôi thích cảm giác bó buộc và chỉ cởi nó ngày một giờ mỗi khi tắm rửa".

Người mẫu 25 tuổi này bắt đầu cải tạo cơ thể từ tuổi thiếu niên. Đến nay cô đã đạt được vòng ngực 94 cm, vòng eo 50,8 cm, khiến ai cũng phải ngước nhìn. "Mọi người dừng lại công việc họ đang làm và nhìn tôi chằm chằm. Ở khắp mọi nơi tôi đều nhận được sự chú ý. Nhiều người la hét bởi họ không tin vào số đo của cơ thể tôi". Có những người trầm trồ, cũng có một bộ phận nghi ngờ cô đã cắt xương sườn, hoặc nói cô là người chuyển giới, người ngoài hành tinh.

Cô người mẫu Aleira đã mặc áo nịt ngực và đai lưng suốt 23 h mỗi ngày để có thân hình đồng hồ cát. Ảnh: Mirror.

Aleira cho biết, ban đầu mặc áo nịt ngực và thắt lưng liên tục khiến cô khó chịu vô cùng. Sau một thời gian gắn bó, chúng trở thành vật bất ly thân và nếu không mặc thì da của cô sẽ bị ngứa ngáy, khó chịu. "Nó không còn gây đau và nó mang lại nhiều niềm vui. Tôi thì luôn thích những áp lực", người mẫu 25 tuổi chia sẻ trên tờ Mirror.

Cùng với việc mặc áo ngực, Aleira cố gắng giữ thân hình đồng hồ cát của mình bằng các chế độ ăn kiêng và áp dụng các chế độ tập luyện. Thường mỗi ngày cô chỉ ăn một chút lòng trắng trứng, một ít thịt, dứa và nhiều hoa quả khác. Cô cũng gập bụng, tập tạ và áp dụng nhiều cách khác để giữ nguyên vóc dáng này.

Đi đến bất cứ đâu, Aleira cũng thu hút sự chú ý bởi số đo hình thể khó tin của mình. Ảnh: Mirror.

Tuy nhiên, vóc dáng của Aleira có được còn nhờ sự can thiệp của phẫu thuật. Cô từng phẫu thuật mũi, ngực và 3 lần độn mông. Biết những nguy cơ có thể xảy ra do việc mặc áo nịt ngực 23 giờ mỗi ngày nhưng Aleira vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình quyến rũ trong vòng ngực to, vòng eo nhỏ.

Tiến sĩ Andres Ruiz, bác sĩ của Aleira cho biết: "Cảm ơn Chúa, đến nay cô ấy vẫn chưa gặp vấn đề gì nhưng theo quan điểm của y học của tôi, cô nên dừng lại ngay lập tức".

Phan Dương