Có nên cho trẻ con uống men tiêu hóa khi tiêu chảy

Mỗi lần cháu bị tiêu chảy, em thường cho uống men tiêu hóa và cốm vi sinh nhưng vẫn không đỡ. Rất mong bác sĩ cho lời khuyên. (Hà Hương)

Ảnh minh họa: Webmd.com.

Trả lời

Chào bạn,

Bé 15 tháng cân nặng 10,8 kg là hoàn toàn bình thường. Hiện tượng đi phân lỏng ở trẻ em có rất nhiều nguyên nhân, hay gặp nhất là do viêm nhiễm đường tiêu hóa (có thể là do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, hoặc do nấm) hay dị ứng thức ăn.

Bạn không nên tự ý mua men tiêu hóa và cốm vi sinh cho bé uống. Khi bé bị đi ngoài phân lỏng, bạn cần đưa bé đi khám và làm xét nghiệm soi phân, cặn dư phân, cấy phân để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này ở trẻ là gì, từ đó sẽ có phương pháp xử trí phù hợp cho bé.

Chúc bé mau khỏi và luôn phát triển tốt.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường